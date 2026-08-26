Mateo Ferreira ‘TheManLand’ conquista en Barcelona el mayor Regional Qualifier de Riftbound

El español Mateo Ferreira Vázquez, ‘TheManLand’, jugador del team Micelion, se proclamó campeón del Regional Qualifier de Riftbound de Barcelona, el mayor torneo regional celebrado hasta ahora del TCG de League of Legends. La cita reunió a 2.224 jugadores de todo el mundo y alcanzó las 3.800 entradas vendidas durante tres jornadas de competición y actividades en el pabellón 1 de Fira de Barcelona.

Ferreira, que compitió con un mazo de Ornn, accedió a los playoffs como sexto clasificado y firmó una gran fase eliminatoria. En cuartos de final superó a Kyle Belaiche ‘Prismaticism’, uno de los nombres más destacados del circuito internacional, antes de imponerse en semifinales a Sarah Beaulieu ‘Gonkra’. En la gran final se midió al también español Koko López, al que derrotó por 2-0 para desatar la celebración del público barcelonés.

“Ornn ha funcionado genial este fin de semana y es un mazo superdivertido que animo a todos los jugadores a probar”, explicó ‘TheManLand’ tras conquistar el título. El jugador de Micelion también se llevó el reconocimiento como Best of Ornn, completando un fin de semana sobresaliente para el equipo español.

El podio tuvo un marcado protagonismo nacional. Koko López terminó segundo, después de haber liderado la fase previa con un balance de 11 victorias y dos derrotas jugando Kennen, mientras que Pedro ‘Squirtle’ Bañeres finalizó en tercera posición. Bañeres, también integrante de Micelion, protagonizó una notable remontada después de iniciar la jornada decisiva desde el puesto 95 y alcanzó las semifinales con su mazo de Azir, con el que además consiguió el premio Best of Azir.

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El torneo de Barcelona supone además un paso importante en el camino hacia el primer Campeonato Mundial de Riftbound. Los 64 mejores clasificados obtuvieron acceso a uno de los Regional Championships, con la cita europea prevista del 6 al 8 de noviembre en Stuttgart. Los ocho mejores jugadores de los campeonatos regionales de Europa y Norteamérica conseguirán una invitación para el Mundial, cuya fecha y sede todavía no han sido anunciadas.