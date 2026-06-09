Así es Locke, el nuevo asesino exorcista de League of Legends que promete revolucionar la mid lane

El universo de League of Legends se prepara para recibir a un nuevo campeón que apunta directamente a convertirse en uno de los lanzamientos más llamativos del año. Su nombre es Locke, aunque su identidad completa es la de Corvin Locke, un exorcista demaciano marcado por los ritos prohibidos, la oscuridad humana y una filosofía tan cruel como fascinante. Riot Games lo estrenará oficialmente en la versión 26.13 y, tras poder asistir a una presentación previa del personaje, ya se conocen numerosos detalles de su trasfondo, diseño y jugabilidad.

La compañía llevaba tiempo anticipando la llegada de un campeón centrado en ejecuciones, cadenas de habilidades y un estilo agresivo en la calle central. Ahora, Locke aparece como una propuesta muy distinta a lo habitual dentro del roster actual del juego: un asesino AP con movilidad extrema, daño explosivo y una identidad visual inspirada en el ocultismo, los exorcismos y los rituales espirituales.

Un exorcista que culpa a la humanidad, no a los demonios

Riot define a Locke como “el exorcista ceniciento”, un personaje nacido en Demacia dentro de una familia de ocultistas. Su historia gira alrededor de una idea especialmente oscura: los demonios no provocan la maldad humana, sino que nacen como consecuencia de ella.

Locke, el nuevo personaje de League of Legends / League of Legends

Ese enfoque filosófico impregna todo el personaje. Desde sus líneas de diálogo hasta el diseño de sus habilidades, Locke se presenta como alguien que no busca salvar el mundo desde la pureza moral, sino arrancar la oscuridad de las personas mediante violencia ritual.

Los demonios tienen mala fama, pero los auténticos monstruos son las personas Locke

La frase resume perfectamente la identidad del campeón. Riot vuelve a apostar por un personaje moralmente ambiguo, alejado del héroe tradicional y mucho más cercano a figuras atormentadas como Jhin, Sylas o incluso Viego en determinados aspectos narrativos.

Un diseño oscuro y estilizado algo familiar

Visualmente, Locke mezcla varios conceptos que encajan muy bien dentro del estilo moderno de Riot Games. Su estética combina prendas largas, símbolos rituales, clavos espirituales y un artefacto maldito que juega un papel fundamental en su definitiva.

Locke, el nuevo personaje de League of Legends / Riot Games

Durante la presentación previa del campeón, Riot insistió especialmente en la idea de que Locke debía transmitir velocidad, peligro y elegancia. El resultado es un personaje extremadamente estilizado, con una silueta muy reconocible y efectos visuales cargados de tonos oscuros y energía espiritual.

Su arma principal son unos clavos rituales con los que marca y ejecuta enemigos. La temática, a decir verdad, recuerda y mucho a Nanami, personaje del anime Jujutsu Kaisen, a quien muchos jugadores han atribuido semejanza. En la Grieta, Locke recuerda a campeones como Pyke o Evelynn por su enfoque cazador y letal, aunque jugablemente se moverá mucho más cerca de un asesino AP de entrada explosiva.

Gampelay y habilidades: un asesino con ejecuciones en cadena

La identidad de Locke está clara: es un asesino AP que se jugará en mid con burst damage, alta mobilidad y ejecuciones en cadena con AoE. La idea es que el campeón prepare ejecuciones acumulando clavos rituales sobre sus enemigos antes de sellarlos en su artefacto, es decir, marcar objetivos, preparar el terreno y entrar en el momento exacto para ejecutar. Será un personaje pensado para jugadores mecánicamente agresivos, con capacidad para limpiar peleas enteras si consigue reiniciar habilidades y encadenar asesinatos.

Locke, el nuevo personaje de League of Legends / Riot Games

Además, Riot parece ha apostado por un kit con mucho “snowball”, algo que históricamente suele convertir a determinados campeones en auténticas pesadillas en solo queue. Uno de los elementos más importantes de la presentación fue el desglose completo de las habilidades del campeón. Riot quiere que Locke se sienta rápido, brutal y constantemente al límite, incluso sacrificando su propia vida para aumentar su presión.

Pasiva - Estaca de plata Locke clava las almas de sus enemigos con sus ataques e inflige daño mágico adicional al golpear, que aumenta en función de la vida que les falte. Q - Clavos rituales Locke prepara un conjunto de clavos espirituales que lanza hacia delante para infligir daño mágico y marcar a los enemigos golpeados. Los clavos aplican una ralentización en función de las acumulaciones. Atacar al enemigo consume los clavos espirituales, lo que inflige daño mágico por acumulación. Restaura una parte del enfriamiento y del maná por los clavos que no haya usado. W - Ignición de alma Locke libera sus propios sellos y obtiene velocidad de movimiento que disminuye con el tiempo. Mientras dure el efecto, recibe un porcentaje de su vida como daño verdadero por segundo, pero recupera una parte del daño recibido más una cantidad adicional en función la vida que le falte y el tiempo transcurrido. Los sellos permanecen desatados durante unos segundos y se pueden reactivar para poner fin a la habilidad antes de tiempo. E - Afán ceniciento Locke se teleporta hasta una ubicación e inflige daño mágico a su alrededor. Después, con su siguiente ataque, se desliza hasta su objetivo e inflige daño mágico a todos los enemigos que se crucen en su camino. Cada uno de estos golpes consume los clavos espirituales. El enfriamiento se reinicia al conseguir un asesinato o asistencia. R - Purgatorio Locke lanza a una ubicación un artefacto vinculante que se abre al tocar el suelo y dispara clavos espirituales encadenados a los enemigos de la zona para infligirles daño mágico y ralentizarlos. Los campeones marcados cuya vida cae por debajo de cierto umbral acaban siendo arrastrados hacia el interior y asesinados. Si ejecuta a un campeón, la duración de la vinculación se reinicia para los demás campeones afectados. Tras unos segundos, el artefacto se sella y se queda en el suelo si ha logrado atrapar a algún campeón. Si Locke recoge el artefacto, aumenta permanentemente el umbral de ejecución y recupera una parte de su enfriamiento actual por cada campeón atrapado.

Durante la presentación, Riot desveló que la dinámica principal del campeón estará centrada en acumular el efecto de la Q para poder asatar golpes letales al campeón enemigo. La W y la E están pensadas para poder otorgar mobilidad y atributos a Locke, mientras que la R es una forma de pasar al ataque donde ejecutar alguno de los campeones dentro del área puede convertirse en una racha de asesinatos en cadena.

Un campeón pensado para “resetear” peleas

Hay varios aspectos especialmente interesantes dentro del kit de Locke. El primero es la enorme cantidad de resets y reinicios que incorpora. Su E reinicia enfriamiento con asesinatos o asistencias y su definitiva puede encadenar ejecuciones consecutivas dentro de la misma pelea.

Eso convierte a Locke en un campeón extremadamente peligroso en escaramuzas y teamfights caóticas. Si consigue entrar en el momento correcto, puede convertir una pelea aparentemente equilibrada en una cadena de ejecuciones prácticamente imposible de detener.

High Noon Locke será la primera skin del personaje / Riot Games

También llama la atención el funcionamiento de su W, una habilidad que literalmente consume la vida del personaje mientras está activa. Riot vuelve así a introducir una mecánica de “riesgo contra recompensa” muy marcada, obligando al jugador a calcular perfectamente cuándo entrar y cuánto tiempo mantenerse desatado antes de morir.

Locke apuesta por una identidad bastante concreta: la de un verdugo AP capaz de preparar ejecuciones en cadena mediante control de marcas y movilidad constante. Eso podría convertirlo rápidamente en uno de los campeones más populares entre jugadores de alto nivel mecánico. Especialmente entre quienes disfrutan de personajes como Katarina, Akali o Sylas.

Además, su definitiva tiene todos los ingredientes para convertirse en una de esas habilidades espectaculares que terminan inundando redes sociales y montajes: ejecuciones múltiples, enemigos atrapados, resets y una estética visual muy marcada.

¿Cuándo llegará Locke a League of Legends?

Riot Games ha confirmado que Locke debutará oficialmente durante la versión 26.13 de League of Legends. Aunque todavía faltan detalles definitivos sobre balance y números finales, todo apunta a que será uno de los campeones más mediáticos del año dentro del juego.

Locke, el nuevo personaje de League of Legends / Riot Games

El personaje llega además en un momento especialmente importante para el MOBA de Riot, que continúa renovando constantemente su plantilla de campeones mientras prepara nuevos eventos, ajustes competitivos y contenido narrativo para Runaterra.

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Y viendo las primeras impresiones del briefing, hay una sensación bastante clara: Locke no parece diseñado para pasar desapercibido.