LEC Versus 2026: fechas, equipos y dónde comprar entradas para las finales en Barcelona

El LEC Versus 2026 ha cerrado el telón de la fase regular. Después de unas semanas de intensos partidos entre los mejores equipos del panorama europeo, ya se conoce la identidad de los ocho equipos clasificados para los playoffs con vistas a las finales que se disputarán en Barcelona del 27 de febrero al 1 de marzo.

La temporada regular cerró con la victoria de G2 sobre FNATIC que aseguró a los samuráis la última plaza para los playoffs de esta nuevo split creado este 2026. El triunfo del equipo de Caps tumbó en el camino a Los Ratones, que perdió en el último suspiro su billete para la pelea por el título continental. Meritorio papel del equipo de Caedrel, de todas formas.

Karmine Corp cerró finalmente como campeón con ocho victorias de once partidos, seguido de cerca por NAVI y Vitality. Sobrevivieron los equipos españoles con Team Heretics, GIANTX y Movistar KOI a la cabeza; FNATIC, cerró como último clasificado junto con G2 Esports. Con todos los equipos asegurados para los playoffs, todo queda decidido para las primeras eliminatorias del torneo.

El LEC Versus 2026 tendrá su colofón final con las finales celebradas en Barcelona. En concreto, será el Olimpic Arena de Badalona, escenario habitual de los partidos del Joventut de Badalona, el que acogerá los partidos entre los cuatro últimos equipos clasificados. La capital catalana volverá a vivir un evento del máximo calibre de League of Legends competitivo una década después del All Stars celebrado en la ciudad en 2016. La expectación es máxima.

Fechas, partidos y horarios para el LEC Versus 2026

Ronda 1 - Winners Bracket (Bo3) NAVI - FNATIC. 16 de febrero. 16:45 horas (CET)

TEAM VITALITY - MOVISTAR KOI. 16 de febrero. 18:30 horas (CET)

TEAM HERETICS - G2 ESPORTS. 17 de febrero. 16:45 horas (CET)

KARMINE CORP - GIANTX. 17 de febrero. 18:30 horas (CET) Ronda 2 - Winners Bracket (Bo3) Ganador KC/GX - Ganador TH/G2. 20 de febrero. 16:45 horas (CET)

Ganador NAVI/FNC - Ganador VIT/MKOI. 20 de febrero. 18:30 horas (CET) Ronda 1 - Losers Bracket (Bo3) Perdedor KC/GX - Perdedor TH/G2. 21 de febrero. 16:45 horas (CET)

Perdedor NAVI/FNC - Perdedor VIT/MKOI. 21 de febrero. 18:30 horas (CET)

Equipos clasificados para el LEC Versus 2026

NAVI

Fnatic

Team Vitality

Movistar KOI

Team Heretics

G2 Esports

Karmine Corp

GIANTX

Dónde comprar entradas para las finales de la LEC Versus 2026 en Barcelona

Las entradas para la LEC Versus Finals 2026 en Barcelona se podrán adquirir a través de entradas.com. Se podrán comprar desde el abono completo de los tres días hasta las entradas para los partidos individuales, con precios en la final que oscilan desde los 60€ hasta cantidades superiores.