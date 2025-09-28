LEC Summer Finals 2025: Movistar KOI vs G2, horario y dónde ver hoy la final en Madrid

Ha llegado el día. Las LEC Summer Finals 2025 llegan a su momento decisivo. Después de todo un split de verano lleno de emociones, el LoL competitivo en Europa vive este domingo su momento más importante de la temporada en La Caja Mágica, en Madrid. Te contamos a qué hora y dónde hoy ver la final de las Finales de Verano de la LEC 2025 entre Movistar KOI y G2 online y en directo.

Movistar KOI consiguió pasar a la final de las LEC Summer Finals tras vencer a FNATIC este sábado en las semifinales del lado perdedor del cuadro. El equipo español de Ibai Llanos tendrá el apoyo de su público en La Caja Mágica para intentar conseguir un título histórico delante de su afición.

En la final espera ya G2, que consiguió su clasificación por vía directa tras vencer a Movistar KOI en las semifinales del lado ganador de los playoffs. El equipo de Caps, Brokenblade, Hans Sama y compañía llegan como favoritos, aunque KOI cuenta con el apoyo del público local para asegurar el segundo título de la temporada delante de los reyes indiscutibles de Europa.

HORARIO FINAL MOVISTAR KOI vs G2 DE LEAGUE OF LEGENDS HOY

La final de las LEC Summer Finals 2025 de League of Legends entre Movistar KOI y G2 se disputa hoy domingo a las 17:00 horas (CET). El partido se celebrará en La Caja Mágica de Madrid con aforo total para presenciar qué equipo conseguirá el título de campeón de Europa de League of Legends.

DÓNDE VER HOY LAS LEC SUMMER FINALS DE LEAGUE OF LEGENDS

El partido entre Movistar KOI y G2 de las LEC Summer Finals 2025 de League of Legends se podrá seguir en directo hoy a través de Twitch. Los canales habituales de la LEC y de la LVPes transmitirán en vivo los partidos del fin de semana en Madrid, así como también habrá co-streams con figuras como Kameto, Caedrel, Jankos o el propio Movistar KOI.

En la Caja Mágica, la narración oficial correrá a cargo de Wolk, Noa, Champi y Fernando Cardenete, los casters españoles, premiando así el talento nacional.