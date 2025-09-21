LEC Summer Finals 2025: horarios, calendario y dónde ver las finales en Madrid

La temporada competitiva de League of Legends está llegando a su fin. Han sido meses de muchas emociones que terminarán desde el 26 al 28 de septiembre con la visita de la LEC a la Caja Mágica en Madrid, escenario de las Finales de Verano de este 2025. Consulta en SPORT todos los horarios y los partidos de las LEC Summer Finals con un último billete para los Worlds en China todavía en juego.

Madrid volverá a ser el epicentro de la escena competitiva de League of Legends. En el corazón de uno de los escenarios más importantes a nivel deportivo de todo el mundo, los cuatro mejores equipos del panorama europeo prometen ofrecer un espectáculo único a los aficionados españoles con la especial presencia de Movistar KOI como equipo a seguir.

G2 ha sido, por ahora, el principal dominador de la escena este split de verano. El equipo de Caps no tuvo rival durante la fase de grupos, aunque tenía que confirmar su superioridad una vez llegados los playoffs. Y lo hicieron; desde el lado vencedor del cuadro, G2 pasó por encima de Karmine Corp y Movistar KOI para asegurar su presencia en el último partido de las Finales de Verano de 2025 en Madrid.

Bracket de las LEC Summer Finals en Madrid / LVPesLoL

Movistar KOI, por su parte, perdió en las semifinales del lado ganador precisamente contra G2, aunque tendrá una nueva oportunidad para estar en la final de la Caja Mágica ante un público que estará volcado con el equipo español. Todavía tienen oportunidades los dos últimos participantes de las Finales de Verano, FNATIC y Karmine Corp, quienes deberán disputar una ronda previa antes de las semifinales del lado perdedor contra Movistar KOI con el tercer y último billete para los Worlds en China todavía en juego.

La LEC ha organizado las Finales de Verano este 2025 en tres días. El viernes 26 de septiembre se celebrará la segunda ronda del Lower Bracket entre Karmine Corp y FNATIC con el tercer y último puesto de Europa para los Worlds 2025 celebrados en China; el sábado será el turno de la tercera ronda del Lower Bracket donde Movistar KOI espera al vencedor del duelo del viernes con un billete para la Gran Final de la LEC este split de Verano. Finalmente, el domingo 28 de septiembre se conocerá el campeón con G2 ya en la final esperando rival. Los tres partidos comenzarán a las 17:00 hora central europea de verano (CEST).

Calendario y horarios de las Finales de Verano de la LEC 2025

Semifinal del cuadro inferior - Karmine Corp vs FNATIC. 26 de septiembre. 17:00 horas.

Final del cuadro inferior - Movistar KOI vs vencedor de la semifinal. 27 de septiembre. 17:00 horas.

Final - G2 vs ganador del cuadro inferior, 28 de septiembre. 17:00 horas.

Dónde ver las Finales de Verano de la LEC 2025

Las Finales de Verano de la LEC 2025 se podrán seguir en directo a través de Twitch. Los canales habituales de la LEC y de la LVPes transmitirán en vivo los partidos del fin de semana en Madrid, así como también habrá co-streams con figuras como Kameto, Caedrel, Jankos o Movistar KOI. En la Caja Mágica, la narración oficial correrá a cargo de Wolk, Noa, Champi y Fernando Cardenete, los casters españoles, premiando así al talento nacional.