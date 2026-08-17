Sorpresa con la media de Lamine Yamal en EA Sports FC 27: por debajo de Mbappé y Haaland

Ha llegado fiinalmente esa época del año que muchos esperan con ansias, ese donde EA Sports FC 27 empieza a descubrir uno de los grandes secretos que acompañan cada año al lanzamiento de la nueva entrega: las medias de los mejores futbolistas del mundo. EA Sports ha dado a conocer las valoraciones más altas del juego y la lista vuelve a dejar cambios importantes, ascensos destacados y alguna que otra sorpresa...

En la edición de este año, en lo más alto aparecen Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con 91 de valoración, como los dos jugadores mejor puntuados del fútbol masculino. Se sitúan por encima de uno de los nombres que más llama la atención, que es el de Lamine Yamal. El extremo del Barça sube hasta los 90 puntos de media, uno más que el 89 con el que apareció en EA Sports FC 26, pero se queda a las puertas de recibir la máxima valoración del videojuego pese a haberse consolidado definitivamente entre las grandes estrellas del fútbol mundial.

Kylian Mbappé (Real Madrid): 91

Erling Haaland (Manchester City): 91

Rodri (Manchester City): 90

Ousmane Dembélé (PSG): 90

Vitinha (PSG): 90

Harry Kane (Bayern de Múnich): 90

Michael Olise (Bayern de Múnich): 90

Pedri (FC Barcelona): 90

Lamine Yamal (FC Barcelona): 90

Thibaut Courtois (Real Madrid): 90

Jude Bellingham (Real Madrid): 90

Gabriel Magalhães (Arsenal): 89

Gianluigi Donnarumma (Manchester City): 89

Bruno Fernandes (Manchester United): 89

Khvicha Kvaratskhelia (PSG): 89

Nuno Mendes (PSG): 89

Willian Pacho (PSG): 89

Lionel Messi (Inter Miami): 89

Vinícius Júnior (Real Madrid): 89

Jan Oblak (Atlético de Madrid): 88

Declan Rice (Arsenal): 88

William Saliba (Arsenal): 88

Virgil van Dijk (Liverpool): 88

Achraf Hakimi (PSG): 88

João Neves (PSG): 88

Joshua Kimmich (Bayern de Múnich): 88

Luis Díaz (Bayern de Múnich): 88

El Barça, eso sí, coloca a otro de sus grandes referentes en ese grupo de jugadores con 90. Pedri también alcanza esa valoración, mejorando igualmente el 89 de la pasada edición, y comparte escalón con futbolistas como Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Harry Kane, Michael Olise, Thibaut Courtois y Jude Bellingham. Lamine y Pedri quedan así entre los futbolistas mejor valorados del Barça de todo EA Sports FC 27, aunque ninguno consigue alcanzar el 91.

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EA Sports FC 27 saldrá oficialmente a la venta el próximo 25 de septiembre de 2026, aunque quienes tengan las ediciones Ultimate o Ultimate Plus podrán disfrutar de acceso anticipado desde el 18 de septiembre. Antes de que llegue ese momento, las nuevas valoraciones ya prometen alimentar el debate: desde el 90 de Lamine Yamal y Pedri hasta el inesperado ascenso de Olise, la caída de Van Dijk o un Messi que vuelve a colocarse entre los jugadores con mayor media del videojuego.