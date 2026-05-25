Lamine Yamal desvela su colección de cartas Pokémon en redes: "¿Cuánto valen?"

Lamine Yamal cuenta con numerosas aficiones a sus 18 años de edad. Una de ellas, como se ha encargado de demostrar en numerosas ocasiones el astro azulgrana, es su amor por Pokémon, una saga que le ha acompañado desde su infancia y que sigue manteniendo presente en su vida a día de hoy.

Han sido múltiples los guiños que ha tenido el jugador del Barça con Pokémon, incluida una colaboración entre ambas partes con motivo del 30º aniversario de la saga. En dicho anuncio publicitario, Lamine Yamal desvelaba que Zygarde era su Pokémon favorito, al igual que lo hacían otros famosos de distintos ámbitos como Lady Gaga, Trevor Noah o Charles Leclerc, entre otros.

Lamine Yamal y Zygarde, su Pokémon favorito / Pokémon

La última conexión entre Lamine y Pokémon ha llegado en redes sociales, concretamente en el Instagram Stories del jugador azulgrana. A las puertas de empezar el Mundial 2026 con la Selección Española, el delantero aprovecha estos días para descansar y coger fuerzas antes de la Copa del Mundo, y uno de sus métodos es disfrutar de sus aficiones.

En el post compartido en su cuenta, Lamine Yamal muestra a sus seguidores su colección de cartas Pokémon, una cantidad de cartas considerable que se encuentran repartidas a lo largo de un tapete. El mensaje a Pokémon, a quien menciona en su publicación, viene acompañado de un símbolo de dinero y unos interrogantes, una petición ciertamente cómica a la compañía a que responda a la pregunta de "cuánto valen" sus cartas.

Lamine Yamal, en su última publicación en Instagram / @lamineyamal

Cabe recortar que el Juego de Cartas Coleccionable (JCC o TCG, en inglés) de Pokémon es uno de los fenómenos más importantes a nivel comercial de todo el mundo. Desde que la franquicia empezase a vender sus videojuegos, también sacó partido de su juego de cartas, que lleva sacando expansiones desde entonces.

Estos últimos años, muchos aficionados se han unido al grupo de coleccionistas de cartas, especialmente tras la salida del juego de móvil. Sin embargo, la popularidad creciente del JCC también ha llevado a la llegada de especuladores que han hecho explotar el precio de muchos productos y han vuelto inaccesibles los sobres y las cartas a muchos seguidores y coleccionistas.

Megaevolución: Caos Creciente es la última expansión disponible del JCC en Occidente. El set está basado en el japonés Ninja Spinner y estará ambientado en las calles de Ciudad Luminalia. Están confirmadas cinco megaevoluciones: Mega Greninja ex, Mega Pyroar ex, Mega Floette ex, Mega Dragalge ex y Mega Gallade ex; otros cinco Pokémon ex como Beedrill ex, Gourgeist ex, Cobalion ex, Cinccino ex y Krookodile ex y otros añadidos interesantes