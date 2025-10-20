KlanNaLan conquista Madrid y representará a España en la Final Mundial de Red Bull Home Ground

Madrid volvió a vibrar con el gaming competitivo. Este fin de semana, Red Bull Home Ground convirtió La Nave en el epicentro de los esports nacionales con una final nacional que reunió talento, espectáculo y cultura gamer en torno a VALORANT.

En una jornada marcada por la intensidad y la emoción, KlanNaLan se proclamó campeón tras imponerse en una final de alto voltaje ante KPI Gaming. El conjunto madrileño se ganó así el derecho a representar a España en la Final Mundial, que se disputará en Nueva York del 13 al 16 de noviembre. Allí les esperan gigantes como G2 Esports, T1, Fnatic, Sentinels y ZETA DIVISION.

Red Bull Home Ground Final Nacional / Red Bull

Una final con remontada épica

El enfrentamiento comenzó con dominio claro de KPI Gaming, que se adelantó con dos mapas de ventaja. Sin embargo, KlanNaLan no se rindió: liderados por Daniel “Saiz” Ruiz y Eloy “YuNo” García, el equipo reaccionó con temple y precisión táctica para darle la vuelta al marcador.

Tras imponerse en el tercer mapa, encendieron al público con una actuación impecable que descolocó por completo a sus rivales. El impulso fue imparable: se llevaron el cuarto mapa y, en un quinto decisivo, firmaron la remontada que les dio el título nacional.

La serie al mejor de cinco mapas mantuvo al público en vilo desde el primer enfrentamiento y confirmó que el talento español en VALORANT vive uno de sus mejores momentos.

Madrid, capital del VALORANT español

La final fue mucho más que una competición. El evento transformó La Nave en un auténtico playground competitivo, con zonas inmersivas, desafíos de puntería, duelos 1v1 y pruebas contrarreloj que acercaron el universo del shooter táctico al público de forma directa.

Además, Recycled J puso ritmo a la jornada con un directo explosivo, que marcó uno de los grandes momentos de la noche.

El carismático Mixwell, leyenda de los esports nacionales, ejerció de maestro de ceremonias, aportando experiencia y conexión con la comunidad gamer.

Red Bull Home Ground Final Nacional / Red Bull

Un formato que impulsa talento

Desde su creación en 2021, Red Bull Home Ground ha revolucionado el ecosistema de VALORANT con un formato innovador que permite que equipos amateurs y profesionales compartan escenario. La edición española reafirma esa apuesta: ofrecer oportunidades reales a nuevos talentos y proyectarlos al circuito internacional.

Con el billete a Nueva York en la mano, KlanNaLan afronta el reto más grande de su historia frente a la élite mundial. Un hito que no solo celebra su triunfo, sino el crecimiento sostenido del VALORANT español.