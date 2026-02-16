¿Cuándo juega Movistar KOI su próximo partido de la LEC? Horario y dónde ver hoy en directo

Los playoffs de la LEC Versus 2026 han abierto el telón. Después de una temporada regular marcada por la intensidad y la introducción de equipos de menor categoría como Los Ratones, este lunes 16 de octubre arranca la fase decisiva del campeonato europeo con partidos del máximo nivel entre los mejores clubes de Europa.

Movistar KOI será uno de los encargados de abrir la jornada de los playoffs de la LEC este lunes. El equipo de Ibai Llanos no ha tenido la mejor temporada regular posible y se clasificó en la última jornada a la siguiente fase. A pesar de ello, el equipo español tiene la certeza de que mejorará su nivel una vez llegue el momento de la verdad y su experiencia como equipo les acercará a la victoria.

Jugarán contra Vitality en un Bo3 donde el ganador se enfrentará contra NAVI o FNATIC. La derrota llevaría al equipo español al loser bracket con solo una vida para seguir adelante en los playoffs. Se trataría de un varapalo tremendo no llegar a las finales, pues se celebrarán en Barcelona y se espera que el público español acuda en masa al evento para seguir de cerca a su equipo en caso de clasificarse.

¿A qué hora juega Movistar KOI hoy en la LEC contra Vitality?

Movistar KOI jugará su partido de la LEC contra Vitality hoy lunes 16 de febrero a las 18:30 horas (CET). Será el duelo que siga al NAVI-FNATIC y se celebrará en un formato Bo3.

¿Dónde ver a Movistar KOI hoy en la LEC contra Vitality?

El encuentro entre Movistar KOI y Vitality del LEC Versus se podrá seguir en directo a través de Twitch. El canal de la LEC ofrecerá la cobertura en directo, aunque también se dispone de opciones alternas como el canal de Ibai Llanos para seguirlo al minuto.