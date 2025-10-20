Horarios y calendario de Worlds 2025: fechas y partidos de Movistar KOI, G2 y T1 en la fase suiza

Los Worlds 2025 de League of Legends ya han empezado. El evento más importante de los eSports de toda la temporada aterriza en China con los mejores equipos del planeta en busca de levantar la Copa del Invocador. Consulta todos los partidos, horarios y fechas clave de los encuentros todavía por disputarse en la fase suiza.

La cúspide competitiva de los eSports, donde los mejores equipos del mundo se enfrentan entre ellos para reclamar la gloria mundial, se celebrará estas próximas semanas en China. Los aficionados de todo el mundo podrán disfrutar de momentos inolvidables entre los mejores clubes del planeta en busca del ansiado trofeo que se entregará en el Dong'an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium en Chandú.

La primera fase de los Worlds 2025 fue el Play-In que T1 disputó contra Invictus Gaming. El duelo entre dos equipos campeones del mundo se saldó con la victoria de los coreanos que avanzaron a la fase suiza sin demasiados apuros tras derrotar a los chinos por 3-1.

Disputada la ronda previa, llegó el turno de la fase suiza, un sistema que agrupa a los 16 mejores equipos en emparejamientos por sorteo. Los equipos necesitan ganar 3 series para avanzar de fase de las 5 que podrían llegar a disputar, aunque la suerte es un factor clave en este sentido para enfrentarse a rivales más asequibles en el sorteo.

Horarios y calendario de los Worlds 2025 - Fase suiza

Miércoles 22 de octubre (Bo3)

CFO vs Hanwha Life Esports | 10:00 horas (Ronda 4, bombo 2-1)

G2 Esports vs FlyQuest | 13:00 horas (Ronda 4, bombo 2-1)

Jueves 23 de octubre (Bo3)

Movistar KOI vs Team Secret Whales | 10:00 horas (Ronda 4, bombo 1-2)

Gen.G vs Top Esports | 13:00 horas (Ronda 4, bombo 2-1)

Viernes 24 de octubre (Bo3)

Bilibili Gaming vs Vivo Keyd | 10:00 horas (Ronda 4, bombo 1-2)

100 Thieves vs T1 | 13:00 horas (Ronda 4, bombo 1-2)

Equipos clasificados para los cuartos

KT Rolster (Corea)

Anyone's Legend (China)

Calendario completo de los Worlds 2025

Los Worlds 2025 de League of Legends se disputan en China del 14 de octubre al 9 de noviembre. El torneo empezó el 14 de octubre con una primera fase de Play-ins con 17 equipos luchando por el trofeo. Del 15 al 25 de octubre es el momento para que la Fase de Sistema Suizo reúna a 16 equipos de todo el mundo en un formato dinámico donde cada victoria los acercará más a las eliminatorias... y cada derrota los acercará a la eliminación.

Los 8 equipos restantes se disputarán la Fase Eliminatoria del 28 de octubre al 2 de noviembre y, por último, el Dong'an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium de Chengdú albergará la final del mundo el 9 de noviembre.