Esta es la nueva pantalla de carga de Genshin Impact: Celestia cada vez más cerca y Linnea, nuevo personaje

La llegada de la Versión 6.4 de Genshin Impact está a la vuelta de la esquina. Como sucede con la llegada de cada nuevo parche, nuevas informaciones sobre la siguiente versión se desvelan a través de los filtradores, que son capaces de extraer de la base de datos nuevos avances antes incluso de la llegada de la actualización.

Este martes, coincidiendo con el día previo al inicio de la nueva Versión 6.4 del videojuego de HoYoverse, las primeras informaciones sobre la actualización 6.5 han sido desveladas. Se esperaba un nuevo mapa para entonces según la hoja de ruta que habían trazado los filtradores estos últimos meses, pero pocos esperaban que el avance iba a terminar siendo como ha sido.

La Versión 6.5 traerá consigo la llegada de Linnea, un personaje femenino cinco estrellas del elemento Geo dedicado a la reacción de Cristalizado Lunar. Será un soporte al estilo Escoffier que dará apoyo a personajes como Zibai, que alcanzará cotas de DPS superiores a cualquier personaje del juego, presumiblemente.

A pesar de que la llegada de un nuevo personaje es ya una noticia suficientemente importante, lo cierto es que las informaciones no se quedan ahí. Habrá dos nuevos mapas: el esperado "Puerto Dornmar" en el norte de Mondstadt y una zona conocida como "Espacio de Asmoday". Es precisamente este último el que más interés ha generado en la comunidad, pues se trata de la supuesta morada de una de las cuatro sombras de Phanes y podría coincidir con la primera aparición de Celestia desde la primera escena del videojuego.

Por si fuera poco, la nueva actualización llegará con una nueva pantalla de carga, que se parece de manera inevitable a la que el videojuego ha tenido hasta ahora... pero con matices. El nuevo 'Login Screen' estará ubicado en el nuevo "Espacio de Asmoday", lo que avanza que será un escenario en extremo parecido a Celestia y lo que vimos desde el principio del juego y en la pantalla de carga. También coincidirá con la aparición de un nuevo jefe de mundo, que recuerda en exceso los patrones de Asmoday, la soberana del espacio.

¿Cuándo estará la Versión 6.5 de Genshin Impact?

La Versión 6.5. se prevé que llegue en una fecha cercana al 8 de abril, una vez termine la Versión 6.4. La actualización coincidirá con la llegada de Linnea, nuevo personaje Geo, y los dos nuevos mapas de Genshin Impact: el esperado "Puerto Dornmar" en el norte de Mondstadt y una zona conocida como "Espacio de Asmoday".