'La Generación de Oro', los cromos del Barça que valen por 18 quilates: así puedes conseguirlos

El FC Barcelona ha puesto en marcha, en colaboración con 'Collectibol,' una nueva propuesta de coleccionismo digital bajo el nombre de La Generación de Oro. La iniciativa reúne diez cartas exclusivas dedicadas a futbolistas de la actual primera plantilla azulgrana formados en La Masia.

Los protagonistas de la colección son Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsí, Fermín López, Alejandro Balde, Eric García, Marc Casadó, Marc Bernal, Gerard Martín y Dani Olmo, todos ellos vinculados a la cantera barcelonista durante su trayectoria formativa.

Pau Curbasí, protagonista de la colección / FCB

Las cartas podrán obtenerse a través de los FC Barcelona Elite Packs, disponibles en la aplicación móvil de Collectibol. Cada una de ellas está asociada a una pieza física fabricada en oro de 18 quilates, de la que solo existirá un ejemplar por jugador. De este modo, cada carta combinará un activo digital dentro de la plataforma con un objeto físico único.

La colección ya se encuentra activa para los usuarios de la aplicación. Los aficionados podrán abrir sobres digitales, participar en diferentes retos relacionados con el universo azulgrana y tratar de hacerse con alguna de las diez cartas especiales incluidas en La Generación de Oro. Además, está previsto que la campaña también se incorpore próximamente a la Barça Store Online.

Cuando un coleccionista consiga una de estas cartas al abrir un sobre digital, recibirá un aviso dentro de la propia aplicación. Tras completar el proceso con sus datos de envío, Collectibol gestionará la entrega de la correspondiente pieza de oro al destinatario, independientemente del país en el que se encuentre.

Noticias relacionadas

La promoción permanecerá disponible hasta septiembre de 2026 o hasta que las diez cartas exclusivas hayan sido localizadas por los usuarios.