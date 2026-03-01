G2 - Karmine Corp: a qué hora y dónde ver hoy la final de la LEC Versus en Badalona

La final de la LEC Versus ha llegado. Después de un primer split de la temporada emocionante en Europa, Badalona dictará sentencia sobre quién será el encargado de representar a la región en el First Stand. G2 contra Karmine Corp es la final que albergará el Olimpic Arena donde se espera una afluencia notable del público español.

Karmine Corp consiguió este sábado la clasificación a la final tras vencer 3-2 a Movistar KOI. La decepción en el equipo español fue mayúscula y no pudieron sacar ventaja de jugar delante de su público para pasar de ronda. Todo se decidió en la última partida, donde los franceses demostraron estar más preparados a estas alturas de la temporada y superaron con rotundidad a KOI.

En la final espera G2, que accedió de manera directa al último partido tras superar a Movistar KOI en el último partido del Winner Bracket. A pesar de cuajar un split realmente malo, el equipo de Caps ha dado un paso adelante cuando ha llegado el momento de la verdad y quieren repetir el éxito logrado en Madrid en el split de verano cuando se llevaron el título en la capital española. Son favoritos, pero hay que recordar que Karmine Corp llega como primero de la fase regular y en racha tras ganar dos series seguidas en Badalona.

¿A qué hora juega G2 contra Karmine Corp hoy en la LEC Versus en Badalona?

G2 jugará contra Karmine Corp en la última ronda del Lower Bracket la final del LEC Versus hoy domingo 1 de marzo a partir de las 17:00 horas (CET) en el Olimpic de Badalona. Se podrá seguir en directo a través de Twitch en el canal de la LEC, que ofrecerá la cobertura en directo.