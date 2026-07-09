G2 Esports vs LYON: horario y dónde ver el MSI 2026 de League of Legends, en directo

G2 Esports se cita con LYON este viernes 10 de julio en uno de los partidos más esperados de todo el MSI 2026 de League of Legends. El conjunto europeo vuelve a escena en el Lower Bracket del torneo con la moral disparada tras firmar una de las grandes victorias del campeonato ante T1, aunque ahora deberán vencer a su rival estadounidense para quedarse a dos pasos de revalidar el título levantado en 2019.

El camino de G2 en el cuadro final ha tenido de todo. El campeón europeo arrancó los knockouts con una victoria de enorme mérito ante Top Esports por 3-2, pero después cayó con claridad frente a Hanwha Life Esports por 3-0. Ese tropiezo le mandó a la parte baja del bracket, donde cualquier derrota supone la eliminación. Sin embargo, el equipo respondió de la mejor manera posible superando a T1 y dejando fuera al equipo de Faker, Keria y compañía.

LYON, por su parte, también llega al cruce en una situación límite. El equipo norteamericano comenzó la fase eliminatoria con una contundente victoria ante FURIA por 3-0, pero posteriormente fue superado por Bilibili Gaming, uno de los grandes favoritos del torneo. Ahora se jugará su continuidad contra un G2 que llega en dinámica ascendente y con confianza renovada.

Caps, preparado para el próximo reto en el MSI / Riot Games

El G2 - LYON se presenta como un duelo de supervivencia en el tramo final del MSI 2026. El ganador seguirá adelante en el torneo y continuará su camino hacia la final del Lower Bracket, donde se enfrentará al perdedor del Bilibili Gaming - Hanwha Life Esports a las puertas de la final.

¿A qué hora juega G2 Esports contra LYON en el MSI 2026?

El partido entre G2 Esports y LYON, del MSI 2026 de League of Legends, se disputará este viernes 10 de julio a las 10:00 horas (CEST). La eliminatoria se jugará al mejor de cinco mapas, por lo que el primer equipo que consiga ganar tres partidas seguirá adelante en el torneo.

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¿Dónde ver gratis el G2 Esports - LYON del MSI 2026?

El G2 Esports - LYON del MSI 2026 se podrá ver gratis online a través de los canales oficiales de LoL Esports y Riot Games en Twitch y YouTube. En España, el partido también se podrá seguir en castellano a través de las retransmisiones oficiales y los canales habituales de la escena competitiva de League of Legends, con cobertura en directo de una serie clave para el futuro de G2 en el torneo.