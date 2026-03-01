G2 es campeón y Caps eterno en la final más épica de la década

Del sometimiento al sorpaso. Del sorpaso al sufrimiento. Y del sufrimiento a la gloria. Así fue como G2 se consagró campeón de la LEC Versus contra Karmine Corp en Badalona, una final absolutamente épica que hizo vibrar a todo el Olimpic. Con Caps a los mandos, los samuráis sumaron un nuevo trofeo de la manera más apoteósica posible, en la que con total seguridad ha sido la serie más épica en la LEC de la última década (3-2).

Cuanto necesitaba el League of Legends europeo una serie como esta, una final que hiciese vibrar a todo un continente como hacía tantos años que no lo hacía. Se enfrentaron en la final del primer split de la temporada en Europa los indiscutiblemente dos mejores equipos del momento: G2 y Karmine Corp. Los samuráis llegaban a priori como grandes favoritos, pero los franceses, que habían ganado las dos series previas disputadas en Badalona, demostraron que no terminaron primeros de la fase regular por nada.

Todo salió como esperaba G2 desde el principio. El primer y el segundo mapa fueron suyos sin apenas despeinarse y parecía que el tercero iba a correr la misma suerte. Fue entonces cuando Canna, Yike y Caliste empezaron a hacer de las suyas y pasaron a la acción. Remontaron dos games prácticamente perdidos y se conjuraron para un último mapa que fue incluso mejor que los anteriores.

Sin embargo, Karmine Corp se encontró de frente con alguien que merece todos los elogios habidos y por haber. En su enésima actuación legendaria, el 16 veces ganador de la LEC se echó el equipo a las espaldas y con su Anivia -mención especial a Labrov con su Neeko- certificó el título para G2 en un mapa que duró más de 45 minutos. Su equipo representará a Europa en el First Stand y los aficionados pueden estar tranquilos del nivel de los jugadores que envía al próximo internacional.