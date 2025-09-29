G2 arrasa con Movistar KOI en Madrid y vuelve a reinar en Europa

No hubo final. No la hubo porque cuando G2 saltó a la Grieta del Invocador, todo lo que rodeaba a la final en Madrid desapareció. Todos los gritos en apoyo a Movistar KOI, los abucheos a los rivales del equipo español, la ilusión por ver a los suyos campeones de Europa en casa. Todo desapareció como por arte de magia. Y lo hizo porque fueron superiores, muy superiores, incluso más que en cualquiera de los cálculos previos a la serie. La Grieta nunca miente y dictó sentencia con G2. No por nada son los reyes históricos de Europa. Y ahora, recuperan su trono.

No hubo color

Era una final que Movistar KOI parecía tener ganada desde antes incluso de empezar. Cuando Ibai Llanos apareció en escena para presentar a sus jugadores, Madrid rugió. Lo hizo como todo el fin de semana, uno donde se demostró que el League of Legends competitivo está más vivo que nunca en España. Y cuando Ibai mandó a la guerra a toda una Caja Mágica llena hasta el último asiento, ni el menos optimista de los aficionados de Movistar KOI hubiese imaginado lo que pasaría unas horas después.

Y es que la organización más laureada de la historia de la LEC, con 14 entorchados, no dejó ni las migajas. Lo hicieron a su manera, reivindicándose tras perder las dos finales disputadas esta temporada. A la tercera fue la vencida; con un SkewMond brillante -MVP de la final- y Labrov como si hubiese tomado prestado el espíritu del mismísimo Keria, hicieron la vida imposible a Movistar KOI, que a pesar de que su público nunca dejó de animar, nada salió como debía.

La primera partida empezó bien para Movistar KOI; Jojopyun con Ryze conseguía la solokill contra la Cassiopeia de Caps, pero entre un Labrov inspirado con su Rakan y SkewMond brillando con el Wukong, todo se torció hasta perder el primer mapa (1-0).

Los reyes vuelven a reinar

Tampoco tuvo historia el segundo; Labrov encontraba flancos imposibles con su Alistar, mientras que el K'Sante de Myrwn no conseguía marcar la diferencia y Álvaro se comía alguna que otra derrapada con Rell. La victoria de G2 llegó sin mucho sufrimiento (2-0).

Y todo terminó con un nuevo draft de ensueño de G2, que por tercera vez en el lado rojo demostró estar más preparados en ese aspecto que Movistar KOI. Caps volvió a su nivel habitual, SkewMond arrasaba con Volibear y la Karma de Labrov era un arma asesina para Movistar KOI. La final no tuvo color (3-0).

Tras levantar su título como campeón de Europa -que dejó alzar a SkewMond y Labrov, tan a menudo criticados-, Caps se mostró orgulloso por el trabajo realizado: "Aprendimos mucho de las derrotas en el MSI y en los splits de invierno y primavera de la LEC. Veníamos con muchas ganas de levantar el trofeo”, destacó Rasmus. Elyoya, capitán de Movistar KOI, fue más duro: “Lo que hemos demostrado hoy no es lo que nos representa. No hemos jugado como equipo y nos hemos descentrado más de la cuenta durante las partidas”, confesó un dolido Javier Prades al terminar el partido.