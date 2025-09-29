League of Legends
G2 arrasa con Movistar KOI en Madrid y vuelve a reinar en Europa
A pesar del vibrante ambiente de La Caja Mágica en Madrid al lado de su equipo, la final distó de ser igualada
No hubo final. No la hubo porque cuando G2 saltó a la Grieta del Invocador, todo lo que rodeaba a la final en Madrid desapareció. Todos los gritos en apoyo a Movistar KOI, los abucheos a los rivales del equipo español, la ilusión por ver a los suyos campeones de Europa en casa. Todo desapareció como por arte de magia. Y lo hizo porque fueron superiores, muy superiores, incluso más que en cualquiera de los cálculos previos a la serie. La Grieta nunca miente y dictó sentencia con G2. No por nada son los reyes históricos de Europa. Y ahora, recuperan su trono.
No hubo color
Era una final que Movistar KOI parecía tener ganada desde antes incluso de empezar. Cuando Ibai Llanos apareció en escena para presentar a sus jugadores, Madrid rugió. Lo hizo como todo el fin de semana, uno donde se demostró que el League of Legends competitivo está más vivo que nunca en España. Y cuando Ibai mandó a la guerra a toda una Caja Mágica llena hasta el último asiento, ni el menos optimista de los aficionados de Movistar KOI hubiese imaginado lo que pasaría unas horas después.
Y es que la organización más laureada de la historia de la LEC, con 14 entorchados, no dejó ni las migajas. Lo hicieron a su manera, reivindicándose tras perder las dos finales disputadas esta temporada. A la tercera fue la vencida; con un SkewMond brillante -MVP de la final- y Labrov como si hubiese tomado prestado el espíritu del mismísimo Keria, hicieron la vida imposible a Movistar KOI, que a pesar de que su público nunca dejó de animar, nada salió como debía.
La primera partida empezó bien para Movistar KOI; Jojopyun con Ryze conseguía la solokill contra la Cassiopeia de Caps, pero entre un Labrov inspirado con su Rakan y SkewMond brillando con el Wukong, todo se torció hasta perder el primer mapa (1-0).
Los reyes vuelven a reinar
Tampoco tuvo historia el segundo; Labrov encontraba flancos imposibles con su Alistar, mientras que el K'Sante de Myrwn no conseguía marcar la diferencia y Álvaro se comía alguna que otra derrapada con Rell. La victoria de G2 llegó sin mucho sufrimiento (2-0).
Y todo terminó con un nuevo draft de ensueño de G2, que por tercera vez en el lado rojo demostró estar más preparados en ese aspecto que Movistar KOI. Caps volvió a su nivel habitual, SkewMond arrasaba con Volibear y la Karma de Labrov era un arma asesina para Movistar KOI. La final no tuvo color (3-0).
Tras levantar su título como campeón de Europa -que dejó alzar a SkewMond y Labrov, tan a menudo criticados-, Caps se mostró orgulloso por el trabajo realizado: "Aprendimos mucho de las derrotas en el MSI y en los splits de invierno y primavera de la LEC. Veníamos con muchas ganas de levantar el trofeo”, destacó Rasmus. Elyoya, capitán de Movistar KOI, fue más duro: “Lo que hemos demostrado hoy no es lo que nos representa. No hemos jugado como equipo y nos hemos descentrado más de la cuenta durante las partidas”, confesó un dolido Javier Prades al terminar el partido.
