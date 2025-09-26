FNATIC arrasa con Karmine Corp, que se queda sin Worlds

Algunas tradiciones están para cumplirlas. Y la de FNATIC con los Worlds no iba a ser menos. El equipo de Oscarinin y Razork no falló a su cita en La Caja Mágica en Madrid, eliminó a Karmine Corp de las LEC Finals y consiguió el último billete a los Worlds en China. Nunca se habían quedado fuera de unos Mundiales desde 2016. Y no iba a ser ahora.

En un ambiente único e irrepetible como ha sido Madrid este viernes, FNATIC y Karmine Corp saltaron a la Grieta del Invocador con el último pase a los Worlds en juego. Era un partido de vida o muerte de cara a las LEC Finals, pero también en lo que respecta a la planificación de ambos equipos esta temporada. Fallar era irse de vacaciones antes de tiempo. Y FNATIC no iba a hacerlo.

Lo que suponía un motivo extra de presión no fue como tal para FNATIC, que arrancó en con un primer draft de puro engage que los chicos de Grabbz supieron ejecutar a la perfección. Upset estuvo especialmente fino con Kai'sa, mientras que Oscarinin marcó la diferencia ante Canna en la toplane con su Ambessa. La partido duró hasta la batalla en el dragón anciano, donde FNATIC supo estar más unido en la pelea para apuntarse el primer tanto (1-0).

La segunda partida iba a ser más dispar. Mikyx sorprendió con un Taric como counter al engage de Karmine Corp y el draft volvió a marcar la diferencia. Las múltiples cazadas a Caliste sentenciaron un game sin mucha historia que acabó por desatar la locura de La Caja Mágica, siempre apoyando al equipo de sus dos representantes españoles (2-0).

Más igualada estuvo la tercera partida. Karmine Corp parecía desdibujado sin respuesta para las cazadas de FNATIC, que no solamente estaba más coordinado en las teamfights sino que también se mostraba con más confianza que los franceses. El draft con Naafiri en la jungla y el Gragas como counterpick a Jax permitió tomar ventaja en el early game, pero Karmine Corp empezó a sumar oro de picks en la jungla y poco a poco fue dando la vuelta al partido. Finalmente, una buena teamfight de los franceses acababa con las esperanzas de FNATIC que se encomendaba al cuarto game.

Y fue entonces cuando apareció Oscarinin. Y con Oscarinin empezó y acabó todo. Entre su Gwen -con dos solokills a Canna en los primeros minutos- y Razork hicieron el resto en una serie donde casi no hubo rival (3-1). Karmine Corp que se queda fuera de las LEC Finals y de los mundiales. FNATIC jugará este sábado a partir de las 17:00 horas (CET) contra KOI por un billete a la final.