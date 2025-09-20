La Finales de Verano de la LEC llegan a Madrid

Las Finales de Verano de la LEC 2025 ya están aquí. Desde el 26 al 28 de septiembre, la máxima competición profesional de League of Legends en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) visitará la Caja Mágica para decidir al único vencedor del último split de la temporada con un billete para los Worlds en China todavía en juego.

Madrid será el epicentro de la escena competitiva de League of Legends a partir del próximo fin de semana. En el corazón de uno de los escenarios más importantes a nivel deportivo de todo el mundo, los cuatro mejores equipos del panorama europeo prometen ofrecer un espectáculo único a los aficionados españoles con la especial presencia de Movistar KOI como equipo a seguir.

Madrid, un viejo conocido

No es la primera vez que la capital española será el hogar de momentos memorables para el League of Legends; la historia comenzó en 2018 cuando Madrid acogió las Finales de Verano de la EU LCS, aunque tocó su cumbre con los cuartos de final y las semifinales de los Worlds 2019 celebrados en Europa. Ahora le tocará a la Caja Mágica estar a la altura del Palacio de Vistalegre con unas nuevas finales que prometen emoción en todos los sentidos.

La LEC ha organizado las Finales de Verano este 2025 en tres días. El viernes 26 de septiembre se celebrará la segunda ronda del Lower Bracket entre Karmine Corp y FNATIC con el tercer y último puesto de Europa para los Worlds 2025 celebrados en China.

El sábado se disputará la tercera ronda del Lower Bracket donde Movistar KOI espera al vencedor del duelo del viernes con un billete para la Gran Final de la LEC este split de Verano. Finalmente, el domingo 28 de septiembre se conocerá el campeón con G2 ya en la final esperando rival. Los tres partidos comenzarán a las 17:00 hora central europea de verano (CEST), aunque todavía quedan muchas sorpresas todavía por descubrir.

Una de ellas es que la narración oficial del evento en la Caja Mágica correrá a cargo de Wolk, Noa, Champi y Fernando Cardenete, los casters españoles. La LEC premia al talento nacional en un momento complicado por los problemas que atraviesa la LVP, aunque celebran que la competición europea vuelva a tener voz española en un evento del máximo calibre.

Los casters protagonistas de las Finales de Verano de la LEC / LEC

Otra de ellas es que vuelve la LEC XPO, un evento celebrado en la Plaza de España dedicada al fandom de League of Legends, la cultura de los esports y la creatividad de la comunidad. Celebrada por primera vez en 2019 en Róterdam, se ha convertido en una pieza central de la experiencia de las Finales en los últimos años. Las puertas del recinto abrirán a las 15:00 hora local cada día; el preestreno de la LEC comienza a las 16:30 el viernes y el sábado, y a las 16:00 el domingo.

Así quedan las Finales de Verano de la LEC 2025

Semifinal del cuadro inferior - Karmine Corp vs FNATIC. 26 de septiembre. 17:00 horas.

Final del cuadro inferior - Movistar KOI vs vencedor de la semifinal. 27 de septiembre. 17:00 horas.

Final - G2 vs ganador del cuadro inferior, 28 de septiembre. 17:00 horas.