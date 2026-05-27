La fiebre por las cartas Pokémon se dispara: suben un 195% en España y el gasto se multiplica

Hubo un tiempo en que coleccionar cartas Pokémon significaba abrir un sobre con las manos llenas de ilusión. Donde intercambiar cartas repetidas en el patio del colegio, con tus amigos en busca de ese Charizard, Pikachu o Blastoise ansiados, eran fruto de la inocencia, dignos pequeños tesoros de infancia.

Lo sigue siendo, en parte, pero mucho ha cambiado el panorama desde entonces justo tres décadas después. Y es que aquellas cartas que muchos conservaban en carpetas, cajas o cajones empolvados se han convertido en objetos de deseo para coleccionistas de todo el mundo, capaces de alcanzar cifras que hace años parecían impensables. Es la fiebre por algo que antes era una simple colección, pero que ahora se ha convertido también en objeto de negocio para muchos. Y el precio, como cosecuencia, se dispara.

Lo detalla Catawiki, una plataforma de subastas online de objetos especiales, que ofrece ciertos datos reveladores sobre el tema. En su portal, donde cada semana se subastan más de 100.000 objetos, cada uno de ellos revisado y seleccionado por uno de los cientos de expertos internos, la venta de cartas Pokémon es el negocio más emergente.

Subidas de récord

Los datos hablan por sí solos: en España, las compras relacionadas con Pokémon aumentaron un 195% en 2025. Hay más; el número de cartas Pokémon adquiridas en España casi se triplicó interanualmente, también con un crecimiento del +195%, mientras que el valor de las transacciones aumentó un +197%. A escala global, las ventas de cartas Pokémon en Catawiki crecieron más de un 60% en 2025 frente al año anterior.

La compra y venta de cartas Pokémon está alcanzando máximos históricos en todo el mundo. En 2024, una carta Pikachu Trophy World Championship se vendió en Catawiki por 45.499 euros, algo impensable hace unos años, pero que hoy no es tan inusual como puede parecer.

El mercado se apoya en la nostalgia; desde que la franquicia empezase en 1996 con los videojuegos Pokémon Rojo y Azul (Verde, en japón), Pokémon ha comercializado una serie de productos anexados a la saga, entre ellos las cartas Pokémon. Estos últimos años, con el auge del recuerdo por la cultura pop japonesa, los juegos de móvil relacionados con el JCC y las redes sociales, el mercado de las cartas Pokémon se ha disparado.

Eso es, a su vez, una de las fuertes críticas de los coleccionistas o del público en general, que no tiene tantas facilidades para acceder a los productos como antaño. Los especuladores han llegado para quedarse en el mundo de las cartas Pokémon, y esa inocencia que tenía coleccionar cartas se está viendo eclipsada en muchos casos cuando ha entrado el dinero de por medio.