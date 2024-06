Faker desata la locura en China generando dos millones de euros en una hora con su skin

Hace más de dos semanas que Riot Games sacó a la venta su particular Hall of Fame en League of Legends con Faker como cara principal de este nuevo evento. El salón de la fama del videojuego, que pretende honrar el legado de los mejores jugadores de la historia, se rodeó de polémica en primera instancia por el precio abusivo de los pases más exclusivos, aunque la decepción se ha acabado transformando en locura por un acontecimiento que marcará récords históricos de ventas.

No había ninguna duda que el primer protagonista del recién llegado Hall of Fame iba a ser Faker. El midlaner coreano, el mejor jugador de todos los tiempos, es la cara principal de League of Legends, así que su introducción en el salón de la fama era una estrategia evidente por parte de Riot Games de sacar grandes beneficios con su llegada.

La expectación en primera instancia se transformó en decepción después de conocer los precios de los pases que iban a salir a la venta. Los packs más exclusivos, con una skin de Ahri inédita en honor al midlaner de T1, ascendía hasta los 400 euros, un precio abusivo para una comunidad que se propuso boicotear la campaña desde un primer momento.

Faker desata la locura en China

Desde su lanzamiento, el porcentaje de ban de Ahri -la campeona con skin conmemeorativa especial a Faker- se disparó de manera completamente inusual. Los jugadores intentaron con todos sus medios que nadie pudiese jugar su aspecto de campeón de Ahri, aunque finalmente todo ha caído por su propio peso.

Riot Games aprovechó el mercado chino -el más apasionado con el League of Legends de todo el mundo- para promocionar el pase del Hall of Fame de Faker. El midlaner coreano participó en un stream de una hora promocionado por la LPL en Tik Tok que desató la locura entre los aficionados chinos, que respondieron de una manera desproporcionada cuando se cumplían dos semanas del lanzamiento de la skin.

Según informan desde China, el stream permitió a Riot Games embolsarse hasta 2.3 millones de euros con las ventas de pases de batalla del Hall of Fame. La noticia sorprende, además, cuando se contextualiza la promoción dos semanas después del lanzamiento del pase. Una locura que ha salvado la papeleta de Riot Games, que podría haber estado perdiendo dinero con una campaña especialmente esperada por la compañía.