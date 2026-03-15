ExpressVPN refuerza su dominio en gaming con acuerdos clave en League of Legends y VALORANT

ExpressVPN ha dado un paso importante para reforzar su posición dentro del gaming competitivo. La compañía ha anunciado la renovación de su alianza con la League of Legends EMEA Championship (LEC) y, al mismo tiempo, ha cerrado nuevos acuerdos con VCT EMEA, VCT Americas, G2 Esports y Method, una jugada que le permite ganar peso en algunos de los entornos más relevantes del ecosistema global de los esports.

El movimiento no es menor. Con presencia en competiciones de League of Legends y VALORANT, además de su asociación con dos organizaciones reconocidas como G2 Esports y Method, la marca se asegura visibilidad constante en retransmisiones, eventos regionales, plataformas de creadores y activaciones vinculadas a la comunidad. La estrategia es clara: estar donde está la audiencia más conectada del gaming.

Uno de los puntos más atractivos para los seguidores llegará en forma de incentivos. Según ha detallado la compañía, los fans podrán acceder a drops exclusivos, promociones y recompensas dentro del juego a lo largo del año. A eso se suma el lanzamiento de @ExpressVPN_Gaming, un nuevo canal social con el que la empresa quiere generar conversaciones más directas con jugadores y creadores, además de ofrecer contenido exclusivo y sorteos de merchandising.

Desde el punto de vista de producto, ExpressVPN insiste en que su propuesta encaja con las necesidades actuales del jugador. El gaming ya no se limita a competir: hoy también implica creación de contenido, comunicación continua y transacciones online dentro de un ecosistema siempre conectado. En ese contexto, la firma pone el foco en la privacidad digital y en la estabilidad de conexión como dos elementos clave para la experiencia.

A nivel técnico, la compañía destaca su protocolo Lightway y una red global de servidores de 10 Gbps en 105 países, diseñada para ofrecer conexiones estables incluso en momentos de alta demanda. También subraya la función Smart Location, que selecciona automáticamente un servidor óptimo en función de la ubicación del usuario.

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Las valoraciones de sus socios refuerzan ese mensaje. Desde G2 Esports ponen el acento en la velocidad, la seguridad y la fiabilidad, mientras que Method considera que esta alianza supone un avance en privacidad y protección online para jugadores, creadores y fans. Por su parte, Riot Games entiende que esta ampliación de la colaboración permitirá desarrollar activaciones y recompensas con impacto real en la comunidad. ExpressVPN quiere dejar de ser un simple patrocinador para convertirse en una marca integrada en la rutina del jugador competitivo.