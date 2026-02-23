Entradas LEC Versus Finals Badalona 2026: cómo comprar, fechas y dónde ver a Movistar KOI

Las LEC Versus Finals 2026 ya están aquí. Del 27 de febrero al 1 de marzo, los cuatro mejores equipos de la temporada en Europa pondrán a prueba su nivel en el Olimpic de Badalona, un escenario único que permitirá al público español vibrar desde cerca con las estrellas de la región.

Estas semanas se han celebrado las eliminatorias que decidían los cuatro equipos que participarían en las finales del LEC Versus, el primer split de la temporada en Europa. Después de una temporada regular que cerró con Karmine Corp como primer clasificado, restaba por ver si los favoritos iban a ser capaces de dar un paso adelante una vez llegase el momento de la verdad.

Y así sucedió. Movistar KOI, al igual que G2, vencieron sus dos eliminatorias en el cuadro superior y se citaron en la última ronda del Upper Bracket. Finalmente, el equipo de Caps se llevó el Bo5 y selló su pase de manera directa a la final de la LEC Versus, mientras que el equipo español de Ibai Llanos cae a la última ronda del Lower Bracket y necesitará una victoria más para acceder a las finales.

Sea como fuere, las eliminatorias iniciarán el viernes 27 de febrero con el GIANTX - Karmine Corp, el primero de los tres partidos programados para las LEC Versus Finals en Badalona. El ganador se enfrentará contra Movistar KOI en la penúltima ronda, mientras que el vencedor de este último partido se jugará contra G2 el honor de ser los nuevos reyes de Europa. Mucha expectación por conocer la respuesta del público español, que se prevé que acuda en masa para dar apoyo a sus equipos y vivir de cerca la emoción del mejor League of Legends competitivo de Europa.

Cómo comprar entradas para las finales de la LEC Versus 2026 en Barcelona

Las entradas para la LEC Versus Finals 2026 en Badalona (Barcelona) se podrán adquirir únicamente a través de entradas.com. En el mencionado portal se podrán comprar desde el abono completo de los tres días hasta las entradas para los partidos individuales, con precios en la final que oscilan desde los 60€ hasta cantidades superiores.

Fechas, partidos y horarios para el LEC Versus 2026

Karmine Corp vs. GIANTX: viernes 27 de febrero a las 17:00 horas (CET)

Ganador Karmine Corp - GIANTX vs. Movistar KOI: sábado 28 de febrero a las 17:00 horas (CET)

Ganador Semifinales vs. G2: domingo 1 de marzo a las 17:00 horas (CET)

¿Dónde ver las LEC Versus Finals 2026 en directo?

Las LEC Versus Finals 2026 se podrán seguir en directo a través de Twitch. El canal de la LEC ofrecerá la cobertura en directo, aunque también se dispone de opciones alternativas como el canal de Ibai Llanos para seguirlo al minuto.