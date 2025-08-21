Ya queda menos para que los Worlds 2025 de League of Legends vuelvan a escena. La temporada competitiva del videojuego desarrollado por Riot Games entra en su recta final, aunque todavía resta por celebrar el evento más importante del curso para terminar de cerrarla.

La cúspide competitiva de los eSports, donde los mejores equipos del mundo se enfrentan entre ellos para reclamar la gloria mundial, se celebrará estas próximas semanas en China. Los aficionados de todo el mundo podrán disfrutar de momentos inolvidables entre los mejores clubes del planeta en busca del ansiado trofeo que se entregará en el Dong'an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium en Chandú.

El final de la temporada de League of Legends no podría tener mejor lugar que en uno de los estadios más modernos y más impresionantes arquitectónicamente en el oeste de China. Será el escenario perfecto para la batalla final del curso competitivo, una conclusión inolvidable para unos Worlds 2025 que se presentan más igualados que nunca en todos los sentidos.

A la espera de que todavía concluya la temporada de verano en todas las regiones del mundo, solamente se conoce un equipo clasificado para el evento principal: GenG. Después de conseguir salir campeón del MSI en una agónica final ante sus eternos rivales T1, el equipo de Chovy ya tiene el billete asegurado para China como uno de los principales favoritos para levantar la Copa del Invocador el próximo 9 de noviembre en Chengdú.

¿Cuándo empiezan los Worlds 2025 de League of Legends?

Los Worlds 2025 de League of Legends se disputarán en China del 14 de octubre al 9 de noviembre. El torneo empezará el 14 de octubre con una primera fase de Play-ins con 17 equipos luchando por el trofeo. Del 15 al 25 de octubre será el momento para que la Fase de Sistema Suizo reúna a 16 equipos de todo el mundo en un formato dinámico donde cada victoria los acercará más a las eliminatorias... y cada derrota los acercará a la eliminación.

Los 8 equipos restantes se disputarán la Fase Eliminatoria del 28 de octubre al 2 de noviembre y, por último, el Dong'an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium de Chengdú albergará la final del mundo el 9 de noviembre.

En SPORT te ofreceremos una amplia cobertura de los Worlds 2025 de League of Legends así como todas las novedades y reacciones que puedan suceder del torneo de eSports más importante del mundo.