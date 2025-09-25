Entrevista SPORT
Entrevista | Elyoya Jugador de Movistar KOI
Elyoya: "Es el año de Europa en los Worlds"
El capitán de Movistar KOI atiende a SPORT a escasas horas de las LEC Summer Finals para repasar las opciones de su equipo y las esperanzas de Europa de cara a los Mundiales
Javier Prades Batalla (Villarreal, 2000), más conocido en La Grieta del Invocador como Elyoya, tiene una misión. Y esa misión es hacer campeón del mundo a Europa. Desde que se hiciese jugador profesional de League of Legends, el jungla de Movistar KOI ha perseguido ese sueño sin descanso. Disciplina, esfuerzo, autoexigencia... su cultura no entiende de medias tintas, una evolución como persona que también ha ido acompañada de su crecimiento como jugador. Mal no le ha ido.
A escasas horas de que empiecen las LEC Summer Finals en Madrid, el jungla de Movistar KOI atiende a SPORT para valorar las opciones de su equipo de cara a las últimas rondas del split de verano y las esperanzas de Europa de cara a unos Worlds en China que están a la vuelta de la esquina.
Pregunta: ¿Cómo estás ahora, a unas pocas horas de las finales? ¿Cómo te encuentras?
Respuesta: Con muchas ganas, es lo primero que me sale. Estoy muy emocionado, tengo muchas ganas de poder jugar delante de todo el público español. Así que la verdad es que sí, estoy muy emocionado de tener una oportunidad de poder jugar en las finales delante de España. Creo que es un sueño.
¿Y el equipo cómo llega? ¿Habéis ajustado cosas para las finales?
Pues estamos llegando en nuestro peak. Creo que hemos cambiado bastantes cosas desde la última vez que nos enfrentamos contra G2, así que con muchas ganas de poder demostrarlo.
¿Qué equipo prefieres para el sábado?
Me gustaría Fnatic, porque tengo grandes amigos como Razork y Oscar dentro. A la vez creo que sería gracioso ver a Karmine Corp fuera de los Mundiales, pero yo prefiero jugar con Fnatic.
G2 espera en la final...
Sí, creo que cuando lleguemos a la final, G2 nos va a plantar cara. Mucho más cara que la última vez. Pero con el hecho de estar en Madrid y estar con nuestro público, creo que no van a poder ganar.
¿Jugar en casa es una presión añadida o más bien una ventaja?
Creo que es algo que a nosotros nos viene muy bien. Por lo general somos personas que nos crecemos mucho cuando hay más presión o cuando hay más expectativas en el ambiente. Creo que a nosotros nos va a ayudar mucho más que a los otros equipos. Además, el hecho de tener a la afición a nuestro favor se les va a hacer grande a los demás.
Son tus quintos Worlds consecutivos. No has faltado a ninguno desde que empezaste. ¿Qué tiene Elyoya que no tengan los demás?
Creo que hay muchos motivos. Al fin y al cabo, sinceramente, el primer motivo es suerte. Ha sido algo que me ha acompañado durante mi carrera, ya sea bien por los equipos o por el año en el que me clasifico a Mundiales debido a que había un cuarto seed por lo que pasó con Rusia. Entonces, 100% hay un factor de suerte a la vez que creo que hay que estar en esa oportunidad para que esté ahí la suerte. Y yo he estado cada momento. Así que diría que ha sido un mix entre constancia y ambición.
Tengo claro que este es el año de Europa
¿Es el año de Europa?
Tengo claro que este es el año de Europa.
¿De la región en general o de vosotros en particular?
De nosotros en particular. Creo que estos Mundiales vamos a dar mucha esperanza a Europa.
¿Crees en este sentido que el gap es más pequeño que en otras ocasiones?
Sinceramente, creo que sí. Creo que cada vez que los equipos europeos estamos mejorando más y nos estamos acercando cada vez más. Y yo creo que este año, ya digo, creo que van a haber más sorpresas en el internacional.
¿Qué resultado te parecería un éxito para estos Worlds con este KOI?
Final, diría que llegar a la final de los Mundiales me dejaría satisfecho totalmente.
¿Qué regiones te preocupan más de cara a los Worlds, qué equipos te parecen los más difíciles?
Gen.G siempre da mucho miedo. Diría que T1, Hanwha Life, también. De China, BLG con la incorporación de Shadow también están jugando mucho mejor. Pero si tuviese que decir el que más miedo nos da, creo que nosotros mismos. Ya hemos demostrado una vez que podemos o bien jugar muy bien o bien jugar muy mal. Entonces, en la mayoría de partidos nuestros mayores rivales somos nosotros y tenemos que saber salir bien a jugar cada día.
He madurado con el juego. Mi evolución como persona y como jugador va de la mano
En este sentido, habéis seguido una preparación para llegar en el mejor estado de forma para este momento de la temporada...
Totalmente. Desde que llegamos de la Esports World Cup, hemos estado siguiendo un plan y aunque íbamos a sacrificar algunos aspectos de la temporada, confiábamos en que por nuestro nivel base simplemente íbamos a llegar a playoffs y avanzar de fase en playoffs. Entonces, ha sido todo ir construyendo hasta llegar a este punto donde creo que estamos cada uno en nuestro mejor momento.
¿Cómo ha cambiado tu rutina, tu preparación en cuanto a mental, forma de entender el juego... desde que entraste en la LEC hasta ahora?
Diría que he cambiado muchísimo, sobre todo en estos últimos dos años que he estado también cuidando mucho más otros aspectos aparte de lo que viene a ser dentro de la Grieta. Y diría que al fin y al cabo he madurado con el juego. O sea, toda mi evolución como persona y como jugador va de la mano. Soy mucho más positivo a día de hoy. Soy mucho más tranquilo, más paciente. Antes, por lo general, no tenía tanta claridad y a día de hoy me considero mucho más tranquilo, mucho más paciente. Entonces, diría que esa es la mayor diferencia.
Estar en Movistar KOI habrá influido en tener un entorno perfecto para desarrollarte a todos los niveles...
100%. Movistar KOI para mí es una familia a día de hoy. Toda la gente que pertenece a este club, o no toda, pero la gran mayoría de la gente, los considero gente muy cercana a mí. Entonces, ya digo, para mí es un orgullo y creo que no podría estar mejor acompañado. Así que a día de hoy, para mí, Movistar KOI es indispensable. Desde el equipo, a los streamers, a mucha gente que le tengo muchísimo cariño. Para mí, Movistar KOI es una familia.
- Las intenciones del Barça con Rashford
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- Fati Vázquez destapa su romance con Lamine Yamal y le lanza una advertencia
- Flick prueba un once con rotaciones para Oviedo
- La excepción de Laporta con De Jong
- ¿Cuánto le cuesta al Barça cada partido en Montjuïc?
- ¿Quién es Baba Kourouma, la nueva sorpresa de Hansi Flick?
- ¡Confirmado! El primer clásico Madrid - Barça de la temporada ya tiene fecha y horario