EA Sports FC 27 presenta su primer tráiler: a qué hora es y dónde ver el avance en directo

EA Sports FC 27 está preparado para dar su primer gran paso con la publicación de su tráiler oficial de presentación. Electronic Arts mostrará este jueves 23 de julio las primeras imágenes de la nueva entrega de su videojuego de fútbol, en una emisión que servirá para iniciar su campaña promocional y despejar algunas de las principales incógnitas sobre el videojuego.

Una de las novedades ya confirmadas es el regreso de Kylian Mbappé como gran imagen de la saga. El delantero francés del Real Madrid protagoniza la portada de la versión normal y de la Ultimate Edition y recupera un papel que ya desempeñó en FIFA 21, FIFA 22 y FIFA 23. Su elección vuelve a situar a una de las mayores estrellas del fútbol mundial en el centro de la campaña publicitaria de Electronic Arts.

El tráiler debería ofrecer el primer vistazo al apartado visual y a la jugabilidad de EA Sports FC 27, aunque Electronic Arts todavía no ha detallado todos los contenidos que aparecerán durante la presentación. Se esperan imágenes de partidos, nuevas animaciones, mejoras gráficas y posibles cambios en el comportamiento de los futbolistas, el sistema defensivo y la respuesta de los controles.

Kylian Mbappé, portada del EA Sports FC 27 / EA Sports

La presentación también podría avanzar las principales novedades de modos como Ultimate Team, Carrera y Clubes, además de confirmar las plataformas disponibles y la fecha de lanzamiento. Otro de los puntos de interés será conocer si EA introduce una modalidad completamente nueva o amplía las experiencias sociales y competitivas de la franquicia, aspectos sobre los que han circulado diferentes informaciones antes del anuncio oficial.

A qué hora se estrena el tráiler de EA Sports FC 27

Electronic Arts presentará oficialmente EA Sports FC 27 este jueves 23 de julio de 2026. El tráiler de presentación se estrenará a las 18:00 horas en España en directo.

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Dónde ver el tráiler de EA Sports FC 27 en directo

El tráiler oficial de EA Sports FC 27 se podrá ver gratis y en directo a través del canal de EA Sports FC en YouTube. La compañía también permite activar un recordatorio desde la página oficial del videojuego para recibir una notificación cuando comience la presentación.