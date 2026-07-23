EA Sports FC 27 anuncia su fecha de lanzamiento: tráiler, novedades y recompensas por reservar el juego

EA Sports ha presentado oficialmente EA Sports FC 27, la nueva entrega de su popular videojuego de fútbol. El primer tráiler ha servido para confirmar algunas de las principales novedades que llegarán esta temporada, con cambios importantes en la jugabilidad, el modo Carrera, Football Ultimate Team y Clubes. El título también estrenará The Grounds, una nueva experiencia tipo 'mundo abierto' que busca unir el fútbol callejero con la competición en los grandes estadios.

The Grounds funcionará como un espacio de encuentro para la comunidad, con partidos informales, enfrentamientos de uno contra uno y la posibilidad de formar equipo con amigos. Los jugadores podrán mejorar sus habilidades, relacionarse con diferentes mentores vinculados al mundo del fútbol y personalizar su identidad tanto dentro como fuera del terreno de juego. Este nuevo modo, incluida su integración con Clubes, estará disponible únicamente en las versiones de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

Novedades en Ultimate Team, modo carrera y jugabilidad

La jugabilidad será otro de los grandes puntos de atención de EA Sports FC 27. Electronic Arts promete una experiencia más fluida y cercana al fútbol real, con un mayor control en todos los modos. Entre los cambios anunciados se encuentran los córners dinámicos, una mejor inteligencia de los futbolistas en ataque y un sistema defensivo más centrado en el control individual, especialmente orientado a los usuarios que participan en modalidades competitivas.

EA Sports FC 27 / EA Sports

El modo Carrera de mánager también recibirá una renovación considerable. El mercado de fichajes ha sido reconstruido para ofrecer valores de los jugadores más realistas y una mayor actividad por parte de los clubes controlados por la inteligencia artificial. Los equipos podrán participar de forma más agresiva en las pujas, mientras que las negociaciones incorporarán nuevas posibilidades, como cláusulas relacionadas con el rendimiento de los futbolistas y opciones de recompra.

Otra de las novedades de Carrera será la introducción de las valoraciones generales dinámicas. Las medias de los futbolistas podrán cambiar en función de su estado de forma, su moral y su condición física, lo que obligará a los usuarios a prestar más atención al rendimiento de la plantilla durante toda la temporada. De esta manera, el valor y la evolución de cada jugador no dependerán únicamente de sus estadísticas iniciales.

Football Ultimate Team estrenará, por su parte, FUT Gallery, una nueva función que permitirá conservar y mostrar los artículos de jugador favoritos de cada usuario. Al ampliar esta colección será posible aumentar el nivel de la galería, conseguir recompensas y construir una identidad propia para el club. EA pretende así dar más importancia a la colección de cartas y al progreso acumulado durante la temporada, más allá de la creación de la plantilla competitiva.

¿Cuándo sale el EA Sports FC 27? Esta es la fecha de lanzamiento

EA Sports FC 27 se lanzará el 25 de septiembre en consolas y PC. La nueva entrega contará con más de 21.000 futbolistas pertenecientes a más de 800 clubes y selecciones nacionales, además de 140 estadios, más de 35 ligas y el respaldo de más de 300 socios oficiales relacionados con el mundo del fútbol.

Recompensas por reservar EA Sports FC 27

Los usuarios también podrán conseguir diferentes recompensas por reservar EA Sports FC 27, aunque estas dependerán de la edición elegida y del momento en el que se realice la compra. EA detallará los incentivos de reserva, las posibles ventajas de acceso anticipado y el contenido adicional incluido en cada edición antes de la llegada del juego el próximo 25 de septiembre.

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Las recompensas por reservar con anterioridad el EA Sports FC 27 / EA Sports

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