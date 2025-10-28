DjMaRiiO y su último reto: desafiar a los atletas de Red Bull en FC 26

DjMaRiiO sigue creciendo en su carrera como creador de contenido. A nadie se le escapa que el streamer es una de las voces más reconocibles de EA Sports FC, aunque ahora suma un nuevo paso en su crecimiento incorporándose al roster de atletas de Red Bull. De la mano de marca austríaca, el creador de contenido lanza un reto inaudito hasta ahora: retarse durante un año entero a competir contra algunos de los atletas más destacados de Red Bull, mando por medio, en la saga de Electronic Arts.

Desde futbolistas a pilotos o skaters, cada episodio pondrá a prueba la precisión, la lectura de juego y, sobre todo, el espíritu competitivo que define tanto a Mario como a Red Bull. Se trata de un paso más para incorporar a Red Bull dentro del ecosistema competitivo, algo que viene demostrando desde hace años con su presencia en equipos o estadios de fútbol.

DjMaRiiO, atleta de Red Bull / Jacobo Medrano

El streamer entra de esta manera en una comunidad global de figuras que desafían los límites dentro y fuera del terreno de juego. La marca incorpora a su roster a DjMaRiiO, uno de los principales referentes dentro del mundo EA Sports FC que demuestra su creciente presencia en el mundo gaming y de los eSports.

Red Bull se alía con EA Sports FC

Además del desafío que protagonizará DjMaRiiO, Red Bull y EA Sports FC acaban de anunciar una alianza que busca elevar la experiencia de la comunidad más allá del mando. Lo harán a través de eventos presenciales, contenido exclusivo, desafíos in-game y un gran circuito global con final nacional que pondrán a prueba la capacidad de toda la comunidad con un mando entre sus manos.

Este acuerdo se presenta con la equipación exclusiva de Red Bull en FC26, que los jugadores podrán conseguir a través de objetivos por tiempo limitado; el punto de partida de una colaboración que promete conectar a la comunidad gamer con la cultura competitiva que une el fútbol y los esports.