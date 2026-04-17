Una disputa por cartas de Pokémon termina en un tiroteo: hay un detenido

Noticias surrealistas las que llegan desde Indianápolis, donde la policía local ha informado de una disputa entre dos hombres que ha terminado en un tiroteo entre ambos. El motivo de la discusión radica en unos malentendidos respecto a cartas del TCG de Pokémon, algo que no ha pasado desapercibido entre los aficionados de la franquicia.

Se trata de una noticia ofrecida por WishTV desde el país norteamericano; según el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, a eso de las 19:00 horas de la tarde, los agentes fueron llamados a la cuadra 600 de Twin Aire Drive, cerca de Southeastern Avenue. Al llegar, se encontraron con un hombre en un estacionamiento con heridas de bala, que fue rápidamente trasladado a un centro de urgencias para poder salvarle la vida.

“Salía del supermercado. Me subí al auto y oí a dos hombres discutiendo", declaró un testigo. "Miré y vi a un hombre negro y a un hombre hispano. El hombre negro lo disparó”. Los testigos afirman que el motivo de la discusión tendría que ver con cartas del TCG de Pokémon, como confirma a su vez el capitán Don Weilhamer del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD). "Me parece totalmente ridículo", explicó alucinado el capitán. "No soy coleccionista, pero entiendo que algunos son muy caros, aunque, como ya dije, nos explicaron que se trataba de una discusión. No era como si alguien estuviera intentando robárselo a otra persona".

La policía afirma que ambos involucrados son adultos y ha instado a cualquier persona que haya podido estar presente a ofrecer vídeos del incidente. El tiroteo se saldó con un detendio.