¿Cuándo son los playoffs del LEC Versus y las finales en Barcelona?

Los playoffs del LEC Versus 2026 han abierto el telón. Ya se conoce la identidad de los ocho equipos clasificados para los playoffs después de unas semanas de intensos partidos entre los mejores equipos del panorama europeo. En el horizonte, las finales que se disputarán en Barcelona del 27 de febrero al 1 de marzo con el colofón final de un split marcado por las sorpresas y partidos emocionantes.

La victoria de G2 sobre FNATIC cerró la temporada regular y aseguró a los samuráis la última plaza para los playoffs de esta nuevo split creado este 2026. El triunfo del equipo de Caps, BrokenBlade y compañía tumbó en el camino a Los Ratones, que perdió en el último suspiro su billete para la pelea por el título continental. Meritorio papel del equipo de Caedrel, de todas formas.

Karmine Corp cerró finalmente como campeón con ocho victorias de once partidos, seguido de cerca por NAVI y Vitality. Sobrevivieron los equipos españoles con Team Heretics, GIANTX y Movistar KOI a la cabeza; FNATIC, cerró como último clasificado junto con G2 Esports. Con todos los equipos asegurados para los playoffs, todo queda decidido para las primeras eliminatorias del torneo.

Calendario completo de los playoffs del LEC Versus / LEC

Los playoffs del LEC Versus 2026 se disputarán del 16 al 23 de febrero. Serán partidos emocionantes con vistas a la final en Barcelona y contarán con la presencia de ocho equipos clasificados: NAVI, Fnatic, Team Vitality, Movistar KOI, Team Heretics, G2 Esports, Karmine Corp y GIANTX.

El LEC Versus 2026 tendrá su colofón final con las finales celebradas en Barcelona. En concreto, será el Olimpic Arena de Badalona, escenario habitual de los partidos del Joventut de Badalona, el que acogerá los partidos entre los cuatro últimos equipos clasificados. La capital catalana volverá a vivir un evento del máximo calibre de League of Legends competitivo una década después del All Stars celebrado en la ciudad en 2016. La expectación es máxima.

Fechas, partidos y horarios para el LEC Versus 2026

Ronda 1 - Winners Bracket (Bo3) NAVI - FNATIC. 16 de febrero. 16:45 horas (CET)

TEAM VITALITY - MOVISTAR KOI. 16 de febrero. 18:30 horas (CET)

TEAM HERETICS - G2 ESPORTS. 17 de febrero. 16:45 horas (CET)

KARMINE CORP - GIANTX. 17 de febrero. 18:30 horas (CET) Ronda 2 - Winners Bracket (Bo3) Ganador KC/GX - Ganador TH/G2. 20 de febrero. 16:45 horas (CET)

Ganador NAVI/FNC - Ganador VIT/MKOI. 20 de febrero. 18:30 horas (CET) Ronda 1 - Losers Bracket (Bo3) Perdedor KC/GX - Perdedor TH/G2. 21 de febrero. 16:45 horas (CET)

Perdedor NAVI/FNC - Perdedor VIT/MKOI. 21 de febrero. 18:30 horas (CET)

Equipos clasificados para el LEC Versus 2026

NAVI

Fnatic

Team Vitality

Movistar KOI

Team Heretics

G2 Esports

Karmine Corp

GIANTX

¿Cuándo son las finales del LEC Versus 2026 en Barcelona?

Las finales del LEC Versus 2026 en Barcelona se celebrarán del 27 de febrero al 1 de marzo. Se dividirán en tres días; el viernes 27 de febrero se disputará la primera semifinal del Lower Bracket; el sábado 28 de febrero, la segunda semifinal del Lower Bracket; el 1 de marzo, el día de la gran final. Todos los partidos se disputarán en el Olimpic Arena de Badalona, sede habitual de los partidos del Joventut de Badalona.