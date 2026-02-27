Movistar KOI - Karmine Corp: a qué hora y cuándo se juega la LEC Versus en Badalona

Movistar KOI entra este sábado en escena. Después de la inapelable victoria de Karmine Corp en la penúltima ronda del Lower Bracket de la LEC Versus, ahora llega el turno del equipo de Ibai Llanos, que se cita con los franceses en la antesala de la gran final en Badalona. Te contamos todos los horarios y cuándo juega su próximo partido Movistar KOI.

Las finales de la LEC Versus arrancaron en Badalona sin apenas sorpresas. Karmine Corp se citaba con GIANTX en el Olimpic de Badalona en la penúltima ronda del Lower Bracket y con el equipo francés como claro favorito. Y es que a pesar de su posición actual, los franceses terminaron primeros en el Split Regular y la papeleta de favoritos era suya. El equipo de Kameto cumplió con lo que se esperaba y no solamente venció a GIANTX, sino que les pasó completamente por encima.

La serie no tuvo prácticamente historia. Karmine Corp se paseó por la Grieta del Invocador de principio a fin y solamente tuvieron alguna que otra dificultad en el tercer mapa, donde GIANTX tomó la delantera desde el principio, pero terminó siendo penalizado gracias a un flanco bestial del Kennen de Canna. A pesar del apoyo incondicional del público de Badalona, el nivel mostrado en partida era indicativo de que la serie no iba a durar mucho. No lo hizo y los franceses pasaron de ronda sin apenas despeinarse.

Ahora llega el turno de Movistar KOI, que solamente necesita una victoria para pasar a la gran final donde espera G2. Los españoles contarán con el factor campo a su favor y se espera una afluencia masiva en el Olimpic de Badalona para recibir a su equipo. Saben además que no pueden fallar tras la decepción en Madrid en el Split de Verano de 2025.

¿Cuándo juega Movistar KOI contra Karmine Corp en la LEC Versus en Badalona?

Movistar KOI jugará contra Karmine Corp en la última ronda del Lower Bracket del LEC Versus este sábado a partir de las 17:00 horas (CET) en el Olimpic de Badalona. Se podrá seguir en directo a través de Twitch; el canal de la LEC ofrecerá la cobertura en directo, aunque también se dispone de opciones alternativas como el canal de Ibai Llanos para seguirlo al minuto.