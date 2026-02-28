Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

League of Legends

Así está el cuadro de la LEC Versus: partidos hoy, calendario y rivales de Movistar KOI en Badalona

Consulta cómo queda el cuadro de la LEC Versus con los posibles rivales de Movistar KOI en Badalona

A qué hora juega Movistar KOI y dónde ver el partido de la LEC Versus en directo y online

El cuadro final de la LEC Versus en Badalona

El cuadro final de la LEC Versus en Badalona / LEC

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La LEC Versus llega a su recta final. Badalona acoge del 27 de febrero al 1 de marzo las finales del primer split de la competición europea, que cuenta con Movistar KOI como uno de los principales favoritos para llevarse el título. Te contamos cómo queda el cuadro de la LEC Versus con los posibles rivales de Movistar KOI en Badalona y qué partidos se juegan hoy en el Olimpic.

Karmine Corp consiguió este viernes la clasificación a la última ronda del Lower Bracket después de pasar por encima de GIANTX. Los franceses simplemente fueron mejores que los españoles, que a pesar del apoyo incondicional del público de Badalona no pudieron evitar un destino que parecía inevitable. La serie no tuvo prácticamente historia y pasaron a la siguiente ronda prácticamente sin despeinarse.

Movistar KOI, uno de los favoritos al LEC Versus

Movistar KOI, uno de los favoritos al LEC Versus / Movistar KOI

Este sábado entra en escena Movistar KOI. El equipo español está a una serie de pasar a la final en Badalona, donde espera G2, aunque para hacerlo primero deberán vencer a Karmine Corp en la última ronda del Lower Bracket. El Olimpic será una auténtica caldera para hacer vibrar a los suyos, que además tienen la deuda de dar una alegría a su público tras la decepcionante derrota en la final del split de verano en Madrid, también contra G2.

Partidos hoy de la LEC Versus y cuándo juega Movistar KOI

  • Karmine Corp vs. Movistar KOI: sábado 28 de febrero a las 17:00 horas (CET)

El cuadro de la LEC Versus en Badalona

El cuadro final de la LEC Versus en Badalona

¿Dónde ver las LEC Versus Finals 2026 en directo?

Las LEC Versus Finals 2026 se podrán seguir en directo a través de Twitch. El canal de la LEC ofrecerá la cobertura en directo, aunque también se dispone de opciones alternativas como el canal de Ibai Llanos para seguirlo al minuto.

