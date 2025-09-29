Caps: "Romper con el roster de 2019 fue bastante duro"

Si lo inefable es lo que no se puede explicar con palabras, Rasmus Borregaard Winther, más conocido en La Grieta del Invocador como "Caps", es inefable. Y si el League of Legends puede ser magia, espectáculo y arte, Caps es el League of Legends. Porque Caps es el principio, pero también el final de todo; es el campeón de mil guerras que todavía tiene hambre para pelear una más; es ese loco que hace de lo extraordinario una rutina de la que todos puedan maravillar. Y este fin de semana, en Madrid, recordó a Europa que la historia se escribe a su ritmo. Al ritmo del mejor jugador de la historia de Occidente.

Es el relato de una dinastía. De un trono que vuelve a su legítimo heredero. De un legado eterno. Y tras conquistar un nuevo entorchado de la LEC, el decimoquinto de su carrera, SPORT tiene el placer de charlar con Caps sobre su última obra que tuvo a Movistar KOI como fatídica víctima de este asesino de récords en La Caja Mágica.

¿Cómo te sientes ahora mismo?

Estoy muy feliz. Creo que hemos hecho una serie sólida y también estoy muy emocionado. Creo que nos vamos a China en unos días, así que todo va a pasar muy rápido.

¿Cuándo tenéis programado el viaje?

No sé si es el martes, el miércoles o el jueves, pero será en unos días. Creo que mañana volvemos a Berlín, tenemos un día o dos libres y luego volamos a China.

Este título definitivamente ha sido muy bonito, sobre todo por cómo fueron las dos últimas finales Caps

¿Qué piensas cuando levantas otro trofeo? Otro más para tí...

Bueno, este definitivamente ha sido muy bonito, sobre todo por cómo fueron las dos últimas finales. Y no solo porque perdimos, sino también por cómo fallamos en nuestro juego. Creo que no pudimos encontrar muchas jugadas positivas, estábamos muy asustados y reactivos. Y creo que esta vez quería ser agresivo. Incluso cuando algunas cosas fallaron, como en la primera partida, en la que morí, al menos fui agresivo. Y seguimos siendo muy agresivos en todas las partidas. Muchas de las jugadas funcionaron, así que estoy muy contento con el progreso que hemos hecho. Espero que podamos seguir progresando de la misma manera en los Mundiales.

15 trofeos en la LEC. Es una locura ni siquiera decirlo. Si pudieras quedarte con uno de ellos, el más especial, ¿cuál sería?

Ha habido muchos muy buenos. Bueno, este también ha estado muy bien. Creo que para mí probablemente sería el primero, que fue en la temporada 8, en primavera. Simplemente porque fue el primero y también porque fue en Dinamarca, lo cual fue muy bonito. Vino mucha gente de mi familia a verme, creo que había unas 15 personas apoyándome. Y fue muy bonito conseguirlo por fin.

Caps, saludando a la afición en Madrid / JoÃ£o Ferreira // @itsmeERROR

¿Cuál dirías que ha sido la clave de la victoria esta final? Los drafts fueron muy buenos, pero también los ejecutasteis muy bien...

Sí, creo que sin duda ambas cosas fueron muy importantes. Creo que lo más importante fue probablemente que nuestro nivel mejoró mucho. Creo que en invierno y primavera lo hicimos bien. Quiero decir, llegamos a la final en ambas ocasiones, ¿no? Y podríamos haberlo hecho mejor en la final y haber jugado mejor. Pero creo que esta vez definitivamente sentí que éramos el equipo más fuerte de Europa. Y creo que durante todo el verano hemos sido bastante constantes; creo que eso se debe en gran parte al MSI, ver a los mejores equipos del mundo, cómo juegan y qué hacen, y estar dispuestos a copiar un poco de eso y ser mucho más agresivos, meternos de lleno. A veces falla, pero muchas veces, como hoy, simplemente funciona.

Y ahora llega el Mundial, ¿dentro de dos semanas, tres?

Sí, no estoy del todo seguro, pero sin duda es pronto porque vamos a ir a China muy pronto. Va a empezar más rápido de lo que nos damos cuenta.

Creo firmemente que podemos ganar a cualquiera allí, pero diré que, en este momento, creo que la LPL y la LCK son mucho más fuertes Caps

¿Qué opinas al respecto? ¿Has empezado a pensar en ello o solo te centrabas en la final?

Sin duda, me he centrado principalmente en el día de hoy. Por supuesto, estamos jugando en Soloq en el nuevo parche, he estado echando un vistazo a los cambios que se han producido. Hay algunas mejoras, lo cual siempre es genial. Y creo que habrá otro parche más antes del Mundial, pero también se siente un poco lejano, porque hemos estado muy centrados en asegurarnos de ganar la final. Igualmente, tengo muchas ganas de ver todos los cambios. Probablemente, Riot esté preparando el parche para el Mundial, suelen hacer algunas cosas ahí. Y estaría bien que cambiara un poco el meta, porque creo que el meta del verano ha sido muy similar. Así que, de cara al Mundial, estoy seguro de que habrá nuevas cosas para probar.

Oscarinin, Supa, ElYoya... todos ellos me han dicho que el gap entre Europa y el resto no es tan grande como otros años. ¿Estás de acuerdo con ellos?

En cuanto al MSI, creo que la diferencia con nosotros era bastante grande. El rendimiento que mostramos nosotros y KOI fue malo. Sentí que el año pasado estuvimos muy cerca de vencerlos, pero en este MSI volvimos a ser completamente aplastados. Y desde entonces, hemos mejorado mucho, así que estoy muy emocionado por ir al Mundial. Creo firmemente que podemos ganar a cualquiera allí, pero diré que, en este momento, creo que la LPL y la LCK son mucho más fuertes. Nosotros, G2, pero también KOI y FNATIC, tenemos que mejorar mucho en el bootcamp. Porque ya se ha hecho antes. Ha habido muchas ocasiones en las que vas al Mundial y quizá no eres el más fuerte, pero subes de nivel durante el torneo. Y creo que eso es lo que siempre hace T1 también.

Caps, en un descanso con G2 / JoÃ£o Ferreira // @itsmeERROR

Siempre empiezan tambaleantes, pero después...

Este año da un poco de miedo, porque si pierden su primera serie, quedan eliminados. Eso da un poco de miedo.

Pero si consiguen superar el primero...

Entonces empiezan a escalar.

Siempre es lo mismo que todos los años. ¿Entonces crees que habéis alcanzado la mejor forma del año, verdad?

Sí, definitivamente creo que hemos mejorado mucho, especialmente en este último split. Y necesitaremos dar aún más pasos antes del Mundial si queremos ser los mejores. Pero creo en todos; estoy muy contento con el rendimiento de todo mi equipo hoy, creo que han dado lo mejor de sí mismos. Espero que podamos dar lo mejor de nosotros mismos en el Mundial.

Caps, en Madrid con G2 / Kirill Bashkirov

En 2019 dijiste que cambiaste FNATIC por G2 porque el estilo de juego era más agresivo. Te convenía más. Ahora la organización ha cambiado a las personas que la dirigen, han cambiado a los jugadores... tú eres el único que queda. ¿Por qué sigue Caps en G2?

Por ese entonces, definitivamente pensaba que jugábamos de forma demasiado pasiva en FNATIC. Y creo que ir a G2, especialmente con Perkz, que era un jugador al que admiraba mucho, probablemente mi jugador favorito contra el que competir, iba a ser muy divertido. Y todos los demás del equipo también eran muy fuertes. Al principio, cuando fui a G2, no tenía pensado quedarme tanto tiempo, creo que eso nunca se me pasó por la cabeza. Pensaba que quizá me quedaría un año o dos, estar un rato y luego tratar de probar nuevas experiencias, porque me gusta mucho probar cosas nuevas. Pero creo que al final me quedé muchos años en G2. No sabría decir la razón exacta. Supongo que, por supuesto, me ha gustado mucho lo que hemos estado haciendo. Y creo que G2 también quiere que me quede. Así que eso también tiene algo que ver.

Me pregunto por qué querrían eso...

(Risas). Y creo que, por supuesto, haber tenido muchos compañeros de equipo diferentes también ha sido difícil. Ha habido momentos en los que... romper con el roster de 2019-2020 fue bastante duro. Creo que la última pretemporada también fue bastante dura para mí, porque hay compañeros de equipo con los que te llegas a sentir muy unido y perderlos y que se vayan a equipos diferentes puede ser bastante duro. Y en esos momentos, creo que puede ser difícil seguir en el equipo. Pero creo que G2 siempre se ha esforzado mucho en asegurarse de que, independientemente de quién juegue en la plantilla, podamos competir con cualquiera. Y han depositado mucha fe en nosotros para rendir. Incluso cuando fallamos en invierno y primavera, siguieron confiando en nosotros. Y nos han apoyado para conseguir finalmente el trofeo.

Estos años has cambiado tu forma de jugar. Empezaste estando abierto a estos picks locos; ahora eres más estable, un capitán para el equipo. Siempre pensé has seguido bastantes paralelismo en cuanto a carrera con Faker.¿Alguna vez pensaste que acabarías siendo quien eres ahora?

No, definitivamente creo que las cosas han cambiado mucho. Creo que el juego también ha cambiado mucho, especialmente para mí. Creo que mi primer año fue el más loco, en el sentido de que me sentía muy seguro de mis propias habilidades, en el 1 contra 1, solo intentando enfrentarme a gente en solitario, me sentía súper seguro. Creo que entonces tenía muy buenos movimientos en comparación con la mayoría de los demás jugadores. Pero era muy estúpido jugando en el mapa, a nivel macro y cosas fuera de Soloq. Antes de eso jugaba mucho en la cola en solitario.

Y creo que cada año me he vuelto más inteligente en el mapa. ¿Dónde tengo que estar? ¿Dónde tienen que estar mis compañeros de equipo? ¿Puedo enviar a algunas personas aquí y allá? ¿Cómo puedo utilizarlas para obtener el máximo efecto? Y eso definitivamente elimina un poco las jugadas locas. Pero muchas de las jugadas locas también eran una locura porque quizá eran 1 contra 2 o 1 contra 3. Así que quizá no eran las mejores en primer lugar. Creo que ahora probablemente hago jugadas más seguras, que a veces pueden ser un poco menos llamativas. Pero si es lo que tengo que hacer para ganar, lo haré.

Incluso tú has cambiado. Estaba viendo la ceremonia de entrega de trofeos. Dejaste a SkewMond y Labrov levantar trofeo.. al principio buscabas ser la estrella principal. Y ahora eres más bien un líder.

Sí, definitivamente creo que al ser su primer trofeo, quiero dejar que ellos también brillen. Recuerdo que mi primer trofeo me hizo sentir muy bien en Dinamarca. Ese fue increíble. Pero creo que cada vez que hay alguien nuevo en el equipo... que nunca antes ha levantado un trofeo. Y cuando finalmente lo ganas, se siente aún mejor. Es un recuerdo que probablemente conservarán para siempre. Así que definitivamente quiero que lo disfruten mientras están aquí.