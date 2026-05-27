Caos Creciente, la nueva expansión de Pokémon TCG es la mejor noticia para la comunidad: análisis del nuevo set

Hay expansiones en Pokémon TCG que rompen con el metajuego. Y luego hay otras que cambian por completo la sensación de jugar y coleccionar. Caos Creciente pertenece a esta segunda categoría: partidas más agresivas, múltiples complementos para mazos ya establecidos, Megaevoluciones capaces de decidir un duelo por sí solas y un Mega-Greninja ex que domina la colección como estrella del set que es.

Y es que Pokémon, a nuestro juicio de manera acertada, ha apostado en su cuarta expansión de Megaevoluciones por algo demandado por el público general: un set más contenido, compacto, con buena calidad y que sea capaz de estabilizar el mercado. En una época donde la especulación es el orden del día en Pokémon, es de agradecer.

Caos Creciente, la última expansión de Pokémon / Pokémon

Es así como entramos de lleno en Caos Creciente, un set que se adentra en Ciudad Luminalia para rememorar algunos de los escenarios más míticos de la saga. Son solo 122 cartas, algunas de una belleza casi mística, pero que saben poner el freno al frenesí de estos últimos tiempos para disfrutar de una expansión única.

10 Pokémon ex / Mega-Pokémon ex

11 cartas de rareza IR (Illustration Rare)

18 cartas de rareza UR (Ultra Rare)

5 cartas de rareza SIR (Special Illustration Rare)

1 carta de rareza MHR (Hyper Mega Rare)

Varias cartas competitivas de rareza baja muy útiles para el metajuego

Es justo decir que el hecho de que haya menos cartas ultra-demandadas por los coleccionistas en el set es una buena noticia para todos. Y es que Caos Creciente está pensado, en parte, para alejar a los especuladores un tiempo. Eso implica menores dificultades para encontrar producto en tiendas y más accesibilidad para que todos salgan ganando.

A nivel de set, la expansión no defrauda: 5 Pokémon ex Megaevolución -con Mega Greninja o Mega Floette, entre otros-, 5 Pokémon ex, 11 cartas de IR, 18 de rareza UR, otras 5 de SIR y una MHR, que como era previsible iba a ser el mismo Mega Greninja. A nivel artístico, el set se adapta perfectamente a Ciudad Luminalia con ilustraciones de alto nivel que todos querrán buscar.

Caos Creciente es un acierto para Pokémon TCG / Propias

SPORT, gracias a Canela PR y Pokémon, ha podido abrir la ETB de Caos Creciente para comprobar de primera mano las novedades del set. No apareció Mega Greninja, pero sí pudimos ver de cerca algunas de las cartas más preciadas del set, como Gourgeist ex, Krookodile ex o Tranquilidad de A.Z. en versión fullart.

No hay duda de que Caos Creciente es una de las mejores noticias que el JCC de Pokémon podría haber recibido

Analizaremos el cambio que pueden hacer al competitivo en el próximo artículo, pero os podemos adelantar que una de las ventajas del nuevo set es que se adapta perfectamente a expansiones anteriores. Tarjeta Roja Especial promete ser tomada en cuenta, mientras que otro buen puñado de Partidarios podrán potenciar nuestros mazos ya establecidos.

Los sobres de Caos Creciente, la nueva expansión de Pokémon / Propias

No hay duda de que Caos Creciente es una de las mejores noticias que el JCC de Pokémon podría haber recibido. Sin cartas disruptivas que pongan patas arriba el complicado estado de la escena, pero con un set más comedido con múltiples joyas para coleccionistas y jugadores, la cuarta expansión de Megaevoluciones es todo un acierto que aleja a especuladores y se pone del lado de los aficionados.