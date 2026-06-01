'Vamos Campeones', la edición limitada de Panini con la selección española: carta con autógrafo asegurado

Panini ha lanzado una nueva propuesta para los aficionados al coleccionismo y a la selección española de fútbol con la edición limitada Panini Tributo Selección Española '¡Vamos Campeones!', una colección que conecta dos generaciones separadas por más de una década, pero unidas por la pasión mundialista.

La colección rinde homenaje a los campeones del mundo de Sudáfrica 2010 y, al mismo tiempo, pone el foco en la actual selección española de 2026, considerada una de las candidatas a pelear por el próximo título mundial. El resultado es una edición especial que reúne a algunas de las figuras más emblemáticas de la historia reciente del fútbol español junto a los nombres llamados a liderar el futuro de La Roja.

Panini lanza su tributo 'Vamos Campeones' / PANINI

Cada caja incluye un autógrafo garantizado y un total de 90 cards base que permiten completar la colección principal. De ellas, 34 están dedicadas al histórico equipo que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010, mientras que otras 36 muestran a los integrantes de la selección española de 2026. El contenido se completa con 11 cards de la serie SUPRA, seis Fusión Mágica y tres Panini Gold.

Además del set principal, cada box incorpora hasta 17 cards extra. Entre ellas destacan seis SUPRA Kromix Green, cuatro parallels repartidas entre las versiones SUPRA Kromix Gold y SUPRA Kromix Black, además de siete cards pertenecientes a los inserts Hall of Glory o a la exclusiva Card Mítica.

Uno de los grandes atractivos de la colección son las denominadas chase cards. Panini ha distribuido un total de 3.001 autógrafos originales entre 27 cards firmadas diferentes. En ellas aparecen leyendas de la selección campeona del mundo como Iker Casillas, Andrés Iniesta, Carles Puyol o Sergio Ramos, junto a representantes de la nueva generación como Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams y otros integrantes de la convocatoria española de 2026.

La colección incorpora además un elemento de interés para los coleccionistas más especializados: en el reverso de cada card firmada figura el número exacto de autógrafos editados de cada jugador, lo que permite conocer con precisión la tirada de cada firma y su nivel de exclusividad.

La firma italiana ha señalado que los Box Tributo se producen en cantidades limitadas y que, una vez agotada la tirada inicial, no habrá reposición posterior.

Noticias relacionadas

En total, cada caja puede contener hasta 107 cards, sumando las 90 del set base y las 17 extras. No obstante, para completar la colección principal únicamente son necesarias las 90 cards regulares. Las parallels SUPRA Kromix y los inserts Hall of Glory y Card Mítica forman parte del contenido especial destinado a los coleccionistas que buscan las piezas más escasas y codiciadas de la edición.