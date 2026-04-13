Caedrel, fundador de Los Ratones, abre la puerta a su vuelta: "Si hubiese un circuito abierto, volvería seguro"

Los Ratones, contra todo pronóstico, podrían no haber dicho su última palabra todavía. A pesar de que Caedrel anunció hace apenas unas semanas el fin del proyecto tras la eliminación de su equipo en la fase regular de la LEC Versus, la puerta a su vuelta sigue abierta como el propio fundador de la organización ha anunciado en su stream más reciente.

El creador de contenido británico consiguió formar en 2025 uno de los proyectos más innovadores de toda la historia del League of Legends competitivo. De su mano nació un equipo creado en base a jugadores históricos de Europa sin equipo junto con TheBausffs, el reconocido streamer sueco. Lo que parecía ser algo sin pies ni cabeza terminó siendo un roster realmente competitivo; consiguió todos los splits de la NLC que participó y ganó hasta en dos ocasiones el EMEA Masters.

Sus buenos resultados, junto con el nuevo formato de la LEC de cara a su primer split, les valió la oportunidad de participar en la máxima competición europea en la LEC Versus, una oportunidad para demostrar su nivel contra los mejores equipos de Europa que no desaprovecharon. Se quedaron a solo una victoria de pasar a los playoffs y su línea parecía ascendente, pero tras su eliminación el equipo se disolvió al no contar con un objetivo claro a futuro.

La vuelta de Los Ratones es posible

Caedrel anunció la disolución del equipo, pero cuatro de los cinco miembros del roster -menos Baus- decidieron seguir juntos sus caminos para unirse bajo una nueva marca: Witchcraft. El proyecto no duró much tras su pronta eliminación en el EMEA Masters de primavera y el roster volvió a disolverse.

Ahora, el fundador del equipo abre la puerta a una posible vuelta del equipo al completo, como recoge 'Sheep Esports'. A raíz de una pregunta de un seguidor en su stream sobre si era realista un nuevo capítulo de Los Ratones, Caedrel fue claro: "No lo sé... ya veremos. Creo que si el League of Legends pasa a ser alguna vez un circuito abierto, LR volvería con seguridad", anunció. "¿Tiene sentido, verdad? Creo que muchas cosas volverían", finaliza.

Los aficionados ya han empezado a teorizar sobre si esa vuelta sería posible. En ese caso, Riot Games debería replicar el nuevo sistema implementado con el VALORANT y abrir el circuito para la entrada libre de cualquier equipo que quisiese participar, algo que por ahora no parece que entre en los planes de la franquicia.