¡Bombazo en los eSports: ya está aquí el Mundial por países!

Los eSports tendrán por primera vez en su historia una Copa del Mundo por países a partir de 2026. La Esports World Cup Foundation (EWCF), con sede en Arabia Saudita, ha anunciado este sábado la creación de la Esports Nations Cup (ENC), un torneo emblemático donde, finalmente, los mejores jugadores de eSports del mundo competirán por el honor de representar a sus países.

Era una demanda que muchos de los aficionados a los deportes electrónicos alrededor del mundo llevaban tiempo pidiendo; a pesar de que recientemente se creó la Copa del Mundo organizada por la Esports World Cup Foundation (EWCF) entre equipos, lo cierto es que siempre ha habido una necesidad de llevar los eSports a nivel internacional entre países. La Esports Nations Cup viene para suplir esa carencia histórica.

“La competición entre naciones es la máxima expresión del deporte”, afirmó Ralf Reichert, director ejecutivo de la Esports World Cup Foundation. “La ENC lo hace realidad para los esports, ofreciendo a cada aficionado una bandera que lo guíe y a cada jugador el orgullo de representar a su país".

Un modelo rotativo cada dos años

La edición inaugural se desarrollará en conjunto con editoras y compañías de videojuegos como Electronic Arts, Krafton, Tencent o Ubisoft. La Esports Nations Cup (ENC) contará con equipos nacionales de todas las regiones principales, incluyendo Norteamérica, Sudamérica, Europa, MENA, África, Asia, Sudeste Asiático y Oceanía, compitiendo tanto en formato por equipos como individual. En este sentido, la Esports World Cup Foundation colaborará con las partes interesadas de cada región para definir la formación y representación de los equipos.

La Esports Nations Cup se celebrará en noviembre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, antes de pasar a un modelo de sede rotativa para acercar equipos nacionales de deportes electrónicos a fanáticos y culturas de todo el mundo. Se celebrará cada dos años, lo que proporcionará una estructura confiable para jugadores, entrenadores y organizaciones de deportes electrónicos, y confianza para que los editores, clubes y socios inviertan en programas de equipos nacionales a largo plazo.