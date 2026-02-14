Barcelona se pone en el mapa del VALORANT: acogerá la final del VCT EMEA Stage 2

Riot Games ha anunciado que el Olímpic Arena de Badalona en Barcelona será la sede de la final del VCT EMEA de VALORANT del 28 al 30 de agosto. Se trata de una decisión histórica, pues por primera vez se organizará un evento del VCT EMEA fuera de Berlín, un momento crucial para la competición que brindará a la comunidad española la oportunidad de vivir de cerca una de las fechas más señaladas del calendario competitivo.

Y es que las Finales del Stage 2 serán la culminación de la temporada VCT EMEA, un evento imprescindible para cualquier amante del VALORANT. Además de poder seguir de cerca la emoción de la competición entre los mejores equipos del panorama europeo, los aficionados que se acerquen al evento también podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades y experiencias que todo seguidor del videojuego de Riot Games quiere vivir.

Las Finales del Stage 2 llegan con una principal novedad: por primera vez, los equipos Challenger tendrán la oportunidad de clasificarse para los Playoffs de VCT EMEA y competir en las finales, ofreciendo a equipos de todo el ecosistema la oportunidad de llegar a VALORANT Champions. Se disputarán del 28 al 30 de agosto en el Olímpic Arena de Badalona, un escenario histórico construido para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 que ha albergado numerosos eventos deportivos y de entretenimiento. Sin ir más lejos, Riot Games celebrará las finales del LEC Versus de League of Legends en el mismo recinto.

Daniel Ringland , Director de Esports de VALORANT para EMEA, expresó su satisfacción por la noticia: "Ofrecer un gran evento en vivo a los aficionados ha sido una prioridad para el equipo desde hace tiempo, por lo que estamos muy emocionados de celebrar las Finales de la Etapa 2 en España a finales de este año”, declaró. “La comunidad española de VALORANT es conocida por su pasión y energía, y estamos deseando ver cómo ese ambiente engrandece uno de los momentos más importantes del calendario de VALORANT para EMEA”.