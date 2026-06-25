Barcelona decidirá el futuro de Europa en VALORANT: así será la gran final del VCT EMEA

El VALORANT Champions Tour EMEA 2026 ya tiene hoja de ruta para su Etapa 2. Riot Games ha confirmado el calendario, el formato competitivo y las sedes de la fase decisiva de la competición, que arrancará el próximo 15 de julio y tendrá su gran desenlace del 28 al 30 de agosto en el Olimpic Arena de Badalona, escenario elegido para coronar al campeón de la región de Europa, Oriente Medio y África.

La cita será uno de los grandes eventos del año para la escena competitiva de VALORANT en EMEA. Además del título regional, estarán en juego las plazas para el VALORANT Champions Shanghái, el campeonato mundial que reunirá a los mejores equipos del circuito internacional.

La elección de Badalona refuerza la apuesta de Riot Games por España como sede de grandes eventos de esports. En los últimos años, el país ya ha acogido citas internacionales como el VALORANT Masters Madrid 2024 o las finales de la LEC 2025, consolidando su papel como uno de los mercados estratégicos para la compañía y para la comunidad competitiva europea.

Los equipos de Challengers entran en escena

Una de las grandes novedades de esta Etapa 2 será la incorporación de equipos procedentes del circuito Challengers, que tendrán la oportunidad de competir contra las franquicias de la máxima categoría. En total, cuatro equipos de las ligas regionales accederán a la fase de Play-ins.

Tres de esas plazas saldrán del Challengers EMEA Stage 3, mientras que la cuarta se decidirá mediante una Clasificatoria de Última Oportunidad. Este sistema permitirá que equipos emergentes peleen directamente por entrar en los Playoffs, por disputar la final presencial en España y por mantener vivo el sueño de clasificarse al mundial.

VCT EMEA Stage 1 Primer LCQ / Riot Games

La competición comenzará con una Fase de Grupos, que se disputará del 15 de julio al 2 de agosto. Los 12 equipos integrantes del VCT EMEA se dividirán en dos grupos de seis y competirán en series al mejor de tres mapas. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán directamente a los Playoffs, mientras que el resto deberá pasar por los Play-ins. Los partidos se jugarán de miércoles a domingo, con dos enfrentamientos diarios y los duelos de mayor rivalidad concentrados durante los fines de semana.

La siguiente fase serán los Play-ins, programados del 6 al 16 de agosto. Allí entrarán los cuatro equipos clasificados desde Challengers junto a los ocho equipos del VCT EMEA que no hayan logrado el pase directo a Playoffs. El formato será de doble eliminación y todas las series se disputarán al mejor de tres mapas.

Los equipos que terminen terceros y cuartos en sus respectivos grupos partirán con ventaja, ya que accederán directamente a la segunda ronda del cuadro superior. Los representantes de Challengers, en cambio, comenzarán desde la primera ronda.

Berlín, antesala de la gran final

Antes de viajar a España, la competición pasará por Berlín. Los Playoffs se celebrarán del 20 al 23 de agosto en formato presencial, con los cuatro clasificados de la Fase de Grupos y los cuatro supervivientes de los Play-ins. Esta ronda también se jugará con cuadro de doble eliminación y dos series al mejor de tres mapas por jornada. Los mejores equipos conseguirán el billete para la fase final en el Olimpic Arena, donde se decidirá el campeón de la Etapa 2.

Las entradas para los Playoffs de Berlín saldrán a la venta el 8 de julio a las 18:00 horas, horario peninsular español, a través de la web oficial de venta de entradas de VCT EMEA.

VCT EMEA Stage 1 Primer Bracket Playoffs / Riot Games

El gran desenlace de la Etapa 2 se celebrará en el Olimpic Arena de Badalona durante tres días. El viernes 28 de agosto se disputarán dos series al mejor de tres mapas, incluida la final del cuadro superior, que otorgará la primera plaza directa para el Champions. El sábado 29 de agosto se jugará la final del cuadro inferior, ya en formato al mejor de cinco mapas. De ahí saldrá el segundo finalista del torneo.

El domingo 30 de agosto llegará la gran final. Los dos mejores equipos de la región se enfrentarán al mejor de cinco mapas por el título continental y por el puesto de primer cabeza de serie de EMEA en el VALORANT Champions Shanghái. La tercera y la cuarta plaza de la región para el campeonato mundial se otorgarán en función de la clasificación global de Puntos de Campeonato acumulados durante toda la temporada.

Team Heretics y GIANTX, entre los representantes españoles

La competición también tendrá un foco especial para la afición española por la presencia de organizaciones vinculadas a la escena nacional como Team Heretics y GIANTX. Ambos equipos afrontarán la Etapa 2 con el objetivo de asegurar su presencia en las rondas decisivas y pelear por una plaza en el campeonato mundial.

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VCT EMEA Stage 2 Primer Format / Riot Games

Antes del inicio de esta fase, la clasificación de Puntos de Campeonato está liderada por Team Vitality y FUT Esports, ambos con 10 puntos. Les sigue Team Heretics, con 9, mientras que BBL Esports suma 7. Por detrás aparecen Team Liquid, Fnatic y Eternal Fire, con 6 puntos cada uno. La situación de GIANTX es más exigente, ya que el equipo parte con 2 puntos y necesitará una buena Etapa 2 para escalar posiciones y mantener opciones de alcanzar el Champions.