El Zodiac CNAB, campió de la Copa Catalunya 2023-2024

És la 16a Copa Catalunya que guanya el CN Atlètic-Barceloneta, la 8a consecutiva El Sabadell va intentar-ho fins al final sense la sort per moure el marcador

El Zodiac CNAB s’ha proclamat campió de la Copa Catalunya masculina de Divisió d’Honor de Waterpolo a les Piscines Manel Estiarte Duocastella del CN Manresa. L’equip mariner ha guanyat la final contra l’Astralpool CN Sabadell per 10 gols a 9 (4-2, 2-3, 3-1 i 1-3). És la 16a Copa Catalunya que guanya el CN Atlètic-Barceloneta, la 8a consecutiva.

El Zodiac ha començat dominant. En els quatre primers minuts ja guanyava 3-0, amb gols d’Unai Biel, Álex Bustos, des del segon pal, i de Marc Larumbe. També ha marcat Roger Tahull. Fran Valera i Kosta Averka han escurçat la diferència en el marcador (4-2). Tot ha canviat en el segon període. Tres gols seguits de l’Astralpool han igualat l’encontre (5-5). El tercer quart l’ha tornat a dominar el CNAB que encarava els últims 8 minuts amb tres gols de renda (9-6).

Però no estava tot decidit. Fran Valera i Guus Van Ijperen han posat emoció a l’encontre. Els vallesans estaven a 1 per sota (9-8). Un gol de Marc Larumbe en jugada de doble superioritat numèrica ha tornat a col·locar als homes d’Elvis Fatovic amb dos gols d’avantatge. L’últim a marcar ha estat Fran Valera (10-9). El Sabadell ho ha intentat fins al final, però el marcador ja no s’ha mogut.