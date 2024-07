'Yes, wesail' i el primer patí català adaptat per a la navegació de persones amb discapacitat visual

Poques setmanes abans de l'inici de la 37ª edició de l'America's Cup a Barcelona, el Club Patí Vela Barcelona ha acollit la presentació del primer patí català adaptat per a la navegació de persones amb discapacitat visual.

L'embarcació, única al món, mesura 5,60m d'eslora x 1,60m de mànega, i presenta una vela major de 12,6 m2. S'ha reforçat l'estructura amb fusta d'aiús, més dúctil per millorar-ne la torsió, junt amb una altra fusta més dura com la de sipo. La textura de la coberta ha estat modificada entre bancades per aportar més informació i trobar sempre el camí més segur a l'hora de realitzar la maniobra.

El Padrí de l'avarada ha estat Grant Dalton, CEO de l'America's Cup Event i del Emirates Team New Zealand. El disseny i construcció d'aquest patí català està liderat per Dani Anglada Pich i s'emmarca dins el seu projecte YesWeSail, un projecte pioner per a empoderar les persones amb discapacitat visual en la navegació a vela, tan recreativa com professional.