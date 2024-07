El XXXVIII Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Petanca, tot un èxit

Celebrat el prestigiós Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que aquest any arribava a la seva edició 38, en un espai immillorable com són les Fonts de Montjuïc. Tot un clàssic de la petanca a Catalunya on destaca la participació de jugadors tant nacionals com internacionals, i que va comptar amb una important presència de públic.

La dobleta formada per Lucas Alvarez del Trajana i Gary Armijo de la Pobla de Montornès es van proclamar campions d’una disputada final contra la dobleta formada per Òscar Canton i Jorge Martinez que tornava a arribar a la final un any més.