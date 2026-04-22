ESPORT CATALÀ
Xavier Roca guanya el Trofeu Somorrostro 2026
UFEC
Amb una participació de 64 regatistes, set d’elles femenines, els passats 18 i 19 d’abril es va celebrar el VIII Trofeu Somorrostro 2026 de patí de vela sènior, organitzat pel Club Patí Vela Barcelona (CPVB). Aquesta regata era classificatòria per a determinar els set patinaires catalans que participaran a la X Volta a Menorca en patí de vela que se celebrarà del 13 al 18 del proper juliol.
Es van disputar dues proves dissabte i dues més diumenge. Els dos dies va bufar un vent de garbí, tot i que dissabte va ser de menor intensitat (6-7 nusos) que la del diumenge (9-12 nusos). Cada prova va tenir un vencedor diferent, evidenciant l’elevada competitivitat entre els participants. La primera mànega la va guanyar Xavier Roca, del CM Vilanova; la segona, Paco Ortíz, del CPV Barcelona; la tercera, Pau Delclós, del CN El Masnou; i la darrera, Oriol Carrasco, del CN Sant Pol de Mar.
La victòria final absoluta va ser per a Xavier Roca, del CM Vilanova, amb 9 punts nets, seguit de Paco Ortíz, del CPV Barcelona i de Tony García, del CN Satuna, segon i tercer, respectivament, tot i que ambdós van empatar a 14 punts nets.
A segona categoria, el guanyador va ser Jaume Borràs, del CV Sant Antoni, amb 43 punts nets, mentre que la guanyadora femenina va ser Elisenda Vives, del CN Sitges que, amb 21 punts nets, es va classificar la vuitena de la general absoluta.
L’organització anunciarà la relació de patinaires finalment seleccionats per a la Volta a Menorca 2026 el proper 7 de maig amb motiu de l’acte de celebració del Centenari del Patí de Vela promogut per l’associació de la classe, l’Adipav.
