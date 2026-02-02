Wilson® esdevé el nou patrocinador oficial de la Federació Catalana de Tennis
La Federació Catalana de Tennis (FCT) va presentar el dijous 22 de gener, en roda de premsa, l’acord amb Wilson, que esdevé nou patrocinador oficial de la Federació per als propers anys. Aquesta aliança estratègica suposa un pas endavant en l’impuls i la projecció del Tennis Català.
En el marc d’aquest acord, les pilotes i els pots Wilson estaran personalitzats amb la imatge de la Federació Catalana de Tennis i s’estrenaran oficialment amb l’inici de la Lliga Catalana 2026/27. Fins aquell moment, Wilson Roland Garros serà la pilota oficial de totes les competicions organitzades per la Federació Catalana de Tennis, així com de totes les competicions internacionals que se celebrin a Catalunya sota el seu paraigua. Actualment, Wilson és també la pilota oficial del US Open i de Roland-Garros, així com altres competicions com el Masters 1000 de Cincinatti, entre d’altres. Tant els jugadors com els clubs poden trobar les pilotes Wilson Roland-Garros a les principals botigues de tennis del país com Tennis Point i a la web wilson.com. Aquest patrocini reforça el compromís de l’FCT amb la qualitat, la innovació i l’excel•lència esportiva, associant-se amb una marca de referència mundial en el tennis.
L’acord garanteix unes condicions òptimes de joc per a tots els i les tennistes, des de la base fins al màxim nivell competitiu. Més enllà del subministrament de material esportiu, l’acord entre la Federació Catalana de Tennis i Wilson preveu la generació de sinèrgies en diferents àmbits, amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament del tennis a Catalunya, així com posicionar el Tennis Català internacionalment. Aquestes col•laboracions inclouran accions conjuntes de promoció, suport a competicions, programes de tecnificació i iniciatives vinculades a la formació i al creixement del talent. Per a Jordi Tamayo, President de la Federació Catalana de Tennis, “l’acord amb WILSON marca l’inici d’una nova etapa per a la Federació Catalana de Tennis.
Es tracta d’una aliança estratègica amb una marca de referència mundial que comparteix els nostres valors de qualitat, innovació i compromís amb el desenvolupament del tennis en totes les seves etapes. A més, l’estrena d’una pilota oficial 100% personalitzada amb el logotip de la Federació Catalana de Tennis és un pas molt significatiu; no és només un element tècnic, sinó també un símbol d’identitat i de pertinença al Tennis Català.” “Un dels nostres objectius a Wilson és proporcionar als atletes el millor equipament possible, per això estem molt contents d’associar-nos amb la Federació Catalana de Tennis i ajudar a contribuir al desenvolupament del tennis català en totes les categories. La importància del tennis català a nivell mundial és innegable i formar-ne part és un gran honor per a nosaltres”, diu el Vicepresident de Tennis 360 d’EMEA, Pascal Cresseux.
