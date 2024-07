La volta a Menorca amb patí de vela es converteix en un estendard contra el canvi climàtic i per un mar net de plàstics

La Volta a Menorca en Patí de Vela – Trofeu Lluís Gay ha començat aquest 1 de juliol amb una nova dimensió que transcendeix l'esport. Aquesta novena edició, que recorrerà unes 85 milles nàutiques en cinc etapes al llarg de la costa menorquina, s'ha alineat amb Olivia Mandle, una reconeguda activista mediambientalista. Mandle, que també és representant del Pacte Anticlimàtic de la Comissió Europea i ambaixadora de l’ONU per la protecció del 30% dels oceans, participarà activament en aquesta edició de la volta.

Doble classificació: esportiva i mediambiental

Enguany, la volta no només valorarà la velocitat dels participants, sinó també el seu compromís amb el medi ambient. Cada patró portarà un dispositiu anomenat "Medusa Netejadora" (Gel FishCleaner), inventat per Olivia Mandle, que ajudarà a recollir plàstics del mar i de les platges. A més, se'ls dotarà d'instruments i bosses per facilitar aquesta tasca.

Els participants competiran no només per arribar primer, sinó també per recollir la major quantitat de plàstics. La combinació dels resultats de les dues classificacions determinarà el guanyador absolut de la volta. Aquesta iniciativa busca conscienciar la població sobre la importància de mantenir els oceans nets de plàstics i la necessitat urgent d'actuar contra el canvi climàtic.

Els participants provenen exclusivament de clubs catalans, destacant el Club Patí Vela Barcelona amb quatre representants: Xavier Oliver, Jan Esteba, Peco Mulet i Paco Ortíz. Altres participants inclouen Albert Batllerià Mitjana del Club Natació Badalona, Albert Kirchner del Club Natació Barcelona, Xavier Oliver del Club Mar i Vent, Ramón Puigoriol del Club Nàutic El Masnou, Esteban Vergés del Club Nàutic Premià de Mar i Eduard Serres del Club Marítim Altafulla.

El patí de vela és un catamarà per a un sol tripulant que es pilota amb el cos del patró i la gestió de l’escota de la vela. Sense timó, botavara ni sabres a les veles, és una embarcació nascuda a les platges de la Barceloneta i Badalona als anys vint. La seva facilitat de muntatge i capacitat per travessar trencants sense dificultat la converteixen en ideal per a les platges.