El Vòlei Català segueix creixent i supera els 1000 equips

La temporada de voleibol comença, un any més, celebrant el creixement més gran dels últims temps i que s’ha plasmat amb la superació de la barrera dels 1000 equips. Aquest augment va començar amb l’entrada de Maribel Zamora, el 2008, com a presidenta de la Federació Catalana de Voleibol quan no hi havia més de 2500 llicències i no s’ha aturat fins avui, en un any que es preveu arribar a les 15.000.

Aquesta temporada s’hi han sumat, fins al moment, 150 nous equips a la competició catalana, el que representa tenir, ara mateix, 1027 equips inscrits en competició, el que representa un creixement del 17% respecte a l’any passat. A més, també és el creixement més gran de la història del vòlei català, després de superar de nou els 128 equips de l’any passat.

A nivell global Catalunya té en aquests moments 274 equips masculins, 15 dels quals en competició estatal; 670 equips femenins, dels quals 15 en competició estatal; i 83 equips mixtes entre categoria aleví i la lliga de veterans. El creixement més gran ha estat el de la tira de tercera divisió juvenil i cadet femenina, que passa de 138 equips a 200 (+62). Però, en general, la competició femenina té 81 equips més que la temporada passada.

Les reestructuracions de les competicions amb segones divisions fa que algunes categories, sobretot les masculines, perdin equips a primera divisió, però que en guanyin en el global. Així, les categories masculines sumen en total 57 nous equips, sent el cadet i el juvenil les que més creixen amb 18 i 15 equips més respectivament.

Catalunya, a més, guanya 2 nous equips en competició estatal, passant dels 28 de la temporada anterior als 30 d’aquesta. Els dos nous equips són a Primera Divisió Nacional Femenina, que passa de 6 a 8.