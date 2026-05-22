El vòlei català es prepara per viure la Festa del Vòlei Platja
L’acte tancarà la Lliga d’Hivern i presentarà el Campionat de Catalunya 2026
La Federació Catalana de Voleibol celebrarà el pròxim 28 de maig la Festa del Vòlei Platja Català, una cita que servirà per tancar la temporada d’hivern i donar el tret de sortida a un estiu ple de competició arreu del territori català.
Durant l’acte es farà el lliurament de trofeus als campions i campiones de les tres categories de la Lliga d’Hivern: clubs, mixta i de menors, i sènior. Es tracta d’una competició disputada entre els mesos de novembre i maig, amb l’objectiu de mantenir viva l’activitat del vòlei platja més enllà dels mesos estivals.
La gala també acollirà la presentació oficial del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja 2026, que es disputarà entre maig i juliol. El circuit mantindrà el format de quatre proves i una gran final, així com el consolidat ‘King and Queen of the Beach’, una proposta espectacular que combina màxima exigència competitiva amb un ambient festiu i participatiu que any rere any continua creixent.
El calendari arrencarà amb un Open al Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron de Barcelona els dies 30 i 31 de maig. La següent parada serà a la Platja de l’Arrabassada de Tarragona, el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Posteriorment, el circuit tornarà a Vall d’Hebron els dies 20 i 21 de juny, abans de desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú els dies 27 i 28 de juny. La gran final es disputarà un any més a Badalona, els dies 18 i 19 de juliol.
Pel que fa al Campionat de Catalunya de Vòlei Platja de menors 2026, el calendari oficial constarà de tres proves i una gran final. Les competicions coincidiran amb el circuit sènior en les proves de Tarragona, Vilanova i la Geltrú, i també en la prova a Barcelona dels dies 20 i 21 de juny. La gran final tindrà lloc el 4 de juliol, novament al Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron.
- Toni Freixa se moja sobre el fichaje que quiere para el Barça: 'Él quiere venir
- El fichaje estrella del verano divide al madridismo
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- La inesperada petición de José Mourinho para volver al Real Madrid: quiere a un exjugador madridista
- Szczesny, aún más necesario en el vestuario del Barça sin Lewandowski
- El Primer Ministro del Reino Unido avanza el adiós de Guardiola, 'uno de los grandes héroes de Mánchester
- Preocupación máxima con la lesión de Neymar Jr.
- El Barça ofrecerá la renovación a Ferran Torres