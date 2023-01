El Vòlei Català dobla el número d’àrbitres

La Federació Catalana de Voleibol compleix amb l’objectiu d’ampliar el número d’àrbitres per pal·liar la manca de col·legiats

La Federació Catalana de Voleibol compleix amb l’objectiu d’ampliar el número d’àrbitres per pal·liar la manca de col·legiats originada pel gran creixement que experimenta any rere any el vòlei català. Amb les darreres iniciatives implementades, com la incorporació d’àrbitres específics de la lliga aleví i amateur mixta i els darrers cursos impartits, s’ha aconseguit doblar el número d’àrbitres, que passa de 183 la temporada anterior a 430 per aquesta campanya. La temporada actual ha començat amb 213 llicències d’àrbitre a les que s’han sumat les 152 persones que han realitzat el curs que els habilita a xiular a les categories aleví i màster. Aquesta iniciativa, que es va iniciar a principi de temporada i que ha tingut molt bona acollida entre els clubs, ha permès rebaixar el número de partits sense àrbitre de la resta de categories federades.

Durant el mes de desembre, a més, s’han dut a terme tres cursos d’àrbitre a Vilafranca del Penedès, Caldes de Malavella i Barcelona, en la que s’han inscrit un total de 92 persones. D’aquestes, 65 es sumaran a les designacions setmanals després d’obtenir la qualificació d’apte i 20 més ho podrien fer si superen l’examen de recuperació que té lloc avui. Les persones que realitzen el curs d’àrbitre de nivell 1 obtenen el títol provisional, que passa a ser definitiu un cop han realitzat 20 actes en partits oficials.