El Vòlei Català arrenca la temporada amb 10 clubs nous

La Llagosta, Sant Andreu, Esparraguera, Castelldefels, Masquefa, La Ràpita, Torrelles, Calaf, Sant Cugat Titans i Gadex, els nous clubs

El Vòlei Català segueix expandint la seva petjada arreu de Catalunya. A banda de l’augment d’equips dins els clubs existents en els últims anys, el nostre esport també ha experimentat l’aparició de deu nous clubs arran del territori. Aquestes entitats han aportat un total de 22 equips, de les quals totes a excepció d’una provenen de les província de Barcelona.

Dels 10 clubs de la província de Barcelona, només un d’ells forma part de la mateixa capital: el Club Voleibol Sant Andreu, que incorpora fins a tres equips femenins, dos de masculins i un mixt.

De la província de Barcelona n’hi ha set de nous. El CV La Llagosta entra a la competició amb un equip juvenil mixt; el CV Esparraguera, amb 3 equips femenins i un de masculí. També ha fet la seva aparició el CV Castelldefels amb dos equips mixtes, de la mateixa forma que el CV Masquefa. L’Unió Esportiva Torrelles competirà en el Campionat de Catalunya Amateur Mixt, igual que ho farà el XP Calaf. Un altre projecte que arranca és el del Sant Cugat Titans, que comptarà amb sis equips federats (tres infantils, dos juvenils i un cadet).

La gran majoria dels nous clubs provenen de la província de Barcelona

La zona de la província de Barcelona finalitza amb el Club Esportiu Gadex, que competirà amb dos equips femenins i un de masculí. Tanca la llista de nous clubs catalans un situat a la província de Tarragona, concretament La Ràpita, que competirà amb un equip masculí a la Tercera Divisió Sènior. Per tal de que l’augment de les llicències fos equiparable a tot el territori, la FCVb va posar en marxa un projecte per a la promoció i creació de nous clubs en els territoris com les Terres de l’Ebre. En aquest sentit, jugadors de localitats com La Aldea, Camarles, Amposta, Gandesa, Mora, Deltebre, Jesús, Tortosa o La Ràpita han volgut endinsar-se dins el vòlei, tot i que aquest curs només hi competirà La Ràpita.

Llestos per competir de valent

Una part de la competició catalana de vòlei pista va començar a disputar-se el passat cap de setmana amb els partits corresponents a les Primeres Divisions masculines i femenines. Està previst que, a partir d’aquest proper cap de setmana, la resta de Campionats de Catalunya de vòlei pista donin inici, a excepció de les categories alevins i màsters, que començaran a finals d’octubre.