El vòlei català, amb pas ferm en els Campionats d’Espanya

CN Sabadell Vòlei, amb un or i una plata, Barça CVB amb una segona posició i CV Sant Cugat, amb un bronze, han tornat a casa amb medalla

El voleibol català manté una gran salut esporti- va fora de les seves fronteres. En els Campionats d’Espanyade les categories juvenil, junior i infantil, les úniques proves que s’han disputat fins ara, quatre dels disset equips participants han tor- nat amb una medalla sota el braç. Els clubs que no han aconseguit penjar-se un metall al coll han tor- nat amb el cap ben alt, doncs han deixat el llistó ben alt, col•locant- se entre els quinze millors equips del panorama.

L’equip català que millors resultats ha obtingut fins ara ha estat el CLub Natació Sabadell Vòlei, que s’ha endut l’or en el Campionat d’Espanya infantil masculí, disputat a les Illes Canàries, i la plata en el Campionat d’Espanya juvenil masculí, celebrat a Castelló. El segueix d’aprop el Barça CVB, que recentment ha fet plata en el Campionat d’Espanya júnior femení. També ocupa un lloc des- tacable dins les efemèrides del vòlei català en els Campionats d’Espanya el CV Sant Cugat, que s’ha penjat el bronze en la catego- ria juvenil femenina.

Altres equips catalans han fet un gran campionat, quedant-se a les portes de les medalles per només petits detalls. És el cas del Barça CVB juvenil, que en categoria femenina ha fet una mes que meritòria quarta posició. Similar és el cas del masculí del CN Sabadell Vòlei en categoria júnior, que ha finalitzat el seu Campionat d'Espanya en cinquena posició. Tanca el grup dels vuit millors el Barça Voleibol per partida doble, ja que els conjunts juvenils i júnior varen quedar en setena posició en els seus respectius tornejos.

En un escalafó més baix es situen equips que han fet una gran tem- porada a Catalunya, com és el cas del CV Esplugues, el CV Premià o el CEVOL Torredembarra, entre d’altres. Precisament el conjunt femení d’Esplugues ha finalitzat el seu Campionat d’Espanya en categoria infantil en novena posi- ció, dues posicions per davant del CV Premià de Dalt, onzè, i cinc per sobre del CV Vall d’Hebron, catorzè a la classificació final.

A la categoria on hi ha hagut més representants catalans és la júnior femenina, amb un total de quatre participants. A part de la plata del Barça CVB, el Voleibol Sant Just ha finalitzat lesdeveniment en desena posició; el CV Premià de Dalt en tretzena plaça i, per últim, el CV Vall d'Hebrón en divuitena posició.

El juvenil femení del CV Premià de Dalt ha finalitzat el seu torneig en una més que meritòria onzena posició, mentre que, el júnior masculó del Vòlei Arennys ho ha fet en setzena posició. La classificació més modesta del vòlei català en els sis Campionats d'Espanya que s'han celebrat fins avui l'ocupa el CEVOL Torredembarra, 21è classificat en ele torneig d l'infantil masculí.

L' Apunt

El CNS Vòlei, ben amunt

L’equip de voleibol del Club Natació Sabadell s’ha erigit com el millor represen- tant català a Espanya amb els resultats obtinguts fins ara, que corroboren l’excel•lent feina que s’ha fet al llarg de la temporada. Dels sis Campionats d’Espanya que s’han disputat arreu del territori espanyol fins ara, el CNS Vòlei ha estat el que millor classi- ficat ha quedat per part dels equips catalans en la meitat d’ells, concretament acon- seguint un or, una plata i una cinquena posició. El conjunt sènior masculí és el que es troba actualment en la categoria més elevada de tots els equips del CNS Vòlei, disputant la categoria de plata del voleibol espanyol.