Vilanova del Vallès corona als campions de Catalunya Sub-19, Sub-13 y Sub-9 de la temporada 2025

El Pavelló Municipal de Vilanova del Vallès va acollir el Campionat de Catalunya sub-19, sub-13 i sub-9. David Riba (Viladecans) i Noelia López (Granollers) van triomfar en sub-19, mentre que Biel Garrell i Clara Granado (Granollers) van dominar totes les proves sub-13. En la categoria sub-9, Maksim Sergeev (Granollers) es va imposar a Eric Sánchez (Vilanova del Vallès).